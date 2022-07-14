أسباب وأعراض الغدة الدرقية وأسرع علاجات تخلصك منها

بيروت - نادين محمد - يحدث تضخم الغدة الدرقية بسبب زيادة أو نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وقد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. إليك أبرز العلاجات المنزلية لتضخم الغدة الدرقية، وعادة لا يكون مرضاً مؤلماً ولكنه يجلب معه العديد من الأعراض الأخرى .

يعد التدخل الطبي هو الطريقة الأكثر طلباً لعلاج تضخم الغدة الدرقية. ولكن باستخدام العلاجات المنزلية البسيطة، يمكنك تخفيف الأعراض .

إذا لاحظت الأعراض التالية، فمن المحتمل جداً أن تكوني مصابة بتضخم الغدة الدرقية، السعال بدون سبب، الشعور بالضيق في الحلق وبحة في الصوت وعدم الراحة أو الألم أثناء البلع وتقلب المزاج.

وصعوبة في البلع مع تورم واضح في قاعدة عنقك، وفقدان الوزن أو زيادة الوزن غير المبررة.

العلاجات المنزلية لتضخم الغدة الدرقية

1. بذور الكتان

سوف تحتاجين:

2-3 ملاعق طعام من بذور الكتان

ماء

ما عليك القيام به:

اطحني بذور الكتان واصنعي عجينة بقليل من الماء وضعي العجينة على رقبتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة واغسلي المنطقة، واتركيها حتى تجف. ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة كل يوم حتى يزول التورم.

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك الذي يشكل مادة resolvins التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد تساعد هذه الخصائص في تقليل التورم.

2. الثوم

سوف تحتاجين:

3-4 فصوص ثوم

ما عليك القيام به:

امضغي فصوص الثوم كما هي في الصباح. إذا شعرت بأنها لاذعة جداً، فقومي بسحق القرنفل وإضافة بعض العسل إليها قبل تناولها. يمكنك القيام بذلك كل يوم في الصباح.

يحفز الثوم إنتاج الجلوتاثيون في الجسم؛ لاحتوائه على عنصر السيلينيوم الضروري لعمل الغدة الدرقية بشكل صحي.

3. شاي بلسم الليمون

سوف تحتاجين:

ملعقتان كبيرتان من بلسم الليمون المجفف أو ملعقتان صغيرتان من بلسم الليمون الطازج

كوب ماء ساخن

عسل

ما عليك القيام به:

صبي الماء الساخن على العشب واتركي الشاي ينقع لبضع دقائق. تأكدي من إبقاء الغطاء مغلقاً أثناء صنع الشاي؛ لأنه سيمنع الزيوت العطرية للبلسم من التسرب مع البخار، ارتشفي من هذا الشاي العشبي الدافئ.

تأكدي من إبقاء الغطاء مغلقاً أثناء صنع الشاي، حيث يمنع الزيوت العطرية للبلسم من التسرب مع البخار.

تناولي من 2-3 أكواب من هذا الشاي العشبي كل يوم؛ حتى تختفي أعراض تضخم الغدة الدرقية.

4. المكسرات

سوف تحتاجين:

حفنة من المكسرات

ما عليك القيام به:

نقع حفنة من المكسرات بين عشية وضحاها ومضغها كما هي وتناول حفنة من المكسرات إما كوجبة خفيفة للاستيقاظ أو بين الوجبات.

المكسرات ليست غنية فقط بأحماض أوميجا 3 وأوميغا 6 الدهنية ولكنها تحتوي أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات. من بين جميع المكسرات يعمل السيلينيوم كعامل محفز في تحويل هرمون T4 إلى الشكل الأكثر نشاطاً – هرمون T3 (24).

5. زيت السمك

سوف تحتاجين:

مكمل زيت السمك إما في شكل كبسولات أو في شكل سائل

ما عليك القيام به:

خذي ملعقة صغيرة من زيت السمك كل يوم.

زيت السمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على استقلاب هرمون الغدة الدرقية في الكبد .



نصائح لعلاج تضخم الغدة الدرقية

• خذي حماماً بارداً مرتين يومياً فمن المفترض أن يحفز الغدة الدرقية على العمل بشكل صحيح.

• قومي بتمارين الرقبة بانتظام، ولكن ضعي في اعتبارك أيضاً أن هذه التمارين يجب ألا تسبب لك أي ألم.

• حاولي تدليك التورم والمنطقة المحيطة برفق باستخدام الزيوت الحاملة مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون.

• جربي الوخز بالإبر أو العلاج بالروائح إذا كنت أكثر ميلاً إلى العلاجات البديلة لعلاج تضخم الغدة الدرقية.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها لتضخم الغدة الدرقية؟

الأطعمة التي تسبب الغدد الليمفاوية هي تلك الأطعمة التي تعيق الأداء الطبيعي للغدة الدرقية. نتيجة لذلك، فإن الغدة غير قادرة على تصنيع اليود بشكل صحيح. إذن، هناك بعض الأطعمة التي يجب أن نتناولها باعتدال، وتشمل هذه الاطعمة:

• القرنبيط

• الملفوف

• اللفت

• كرنب بروكسيل

• الخردل الأخضر

• السبانخ

• البروكلي

• اللفت

• فول الصويا

• الفول السوداني

• الفجل

• البطاطا الحلوة

• الفراولة

يمكنك طهي الأطعمة المسببة لتضخم الغدة الدرقية لإبطال تأثيرها على الغدة الدرقية. في حين أنه ليس من الضروري استبعادها من نظامك الغذائي تماماً، يجب أن تستهلكيها باعتدال.

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