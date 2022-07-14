شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس برس: ليس فيروس " ماربورج".. مرض غامض فى أفريقيا تسبب في وفاة 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أمس تقريرا يحذر من ظهور أحد أكثر الأمراض فتكًا بالعالم في إفريقيا، بعد وفاة 3 أشخاص اعتقد في البداية أنه فيروس ماربورج الذي يتسبب في النزيف لـ 90% من المرضى حتى الموت من الأنف والفم والعين.

وحول ذلك أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقا من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وقال كبير المسئولين الطبيين في حكومة تنزانية الدكتور أيفيلو سيشالوي أن الحكومة شكلت فريقا من الخبراء للتحقيق حول مرض مجهول، وهذا المرض أعراضه نزيفا من الأنف وحمى وصداعا وتعبا في الجسم.



مرض غامض في أفريقيا

وأوضح التقرير، أنه تم رصد 13 شخصا أصيبوا بمرض غامض، وأعتقد في بداية الأمر مسئولي الصحة أنه إيبولا أو فيروس مابورج، ولكن بعد خضوعهم لجميع الفحوصات ثبت أنهم ليسوا مصابون بهذه الأمراض.

وأضاف التقرير، توفي ثلاثة أشخاص من الـ13 شخص الذين أصيبوا بالمرض الغامض، وذلك حسبما ذكرت "فرانس برس"، وأوضح سيشالوي أن نتائج اختبار المرضى، كشفت عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورج أو كوفيد-19



مرض غامض في أفريقيا ليس إيبولا

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وحول ذلك قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، إن المرض "الغريب" الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون ناجما عن "الاختلاط المتزايد" بين البشر والحيوانات .

والجدير بالذكر، أن أعلنت غانا الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورج الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.