شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القرود بعد إصابة 9200 شخص فى 63 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، إن إصابات جدري القرود Monkeypox ، بلغت حاليا 9200 حالة في 63 دولة.

وأضاف، ستعقد لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القرود اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل، وتنظر في الاتجاهات ومدى فعالية التدابير المضادة وتقدم توصيات بشأن ما يجب على البلدان والمجتمعات القيام به للتصدي لتفشي المرض.

وقال في غضون ذلك، يستمر النهج متعدد الجوانب فى الآتي:أولاً: تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع المجتمع المدني، لاسيما لمعالجة وصمة العار حول الفيروس ونشر المعلومات حتى يتمكن الناس من البقاء في أمان.

ثانيًا: تواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع البلدان والشركات المصنعة للقاحات لتنسيق تقاسم اللقاحات، التي هي نادرة حاليًا.

ثالثًا: تواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع البلدان والخبراء لدفع البحث والتطوير إلى الأمام.

في يومي الأحد والاثنين الماضيين، قام المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية، والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بدعوة الباحثين والخبراء في التجارب في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى إجماع على بروتوكول عالمي لتقييم علاجات جدري القرود.

وأوضح، أؤكد مرة أخرى أنه يجب علينا العمل لوقف انتقال العدوى وننصح الحكومات بتنفيذ تتبع الاتصال للمساعدة في تتبع الفيروس ووقفه وكذلك لمساعدة الأشخاص في عزلة.

وأشار، إلى إنه في غانا، هناك حالتان مشتبه بهما لفيروس ماربورج، وترسل غانا حاليًا عينات إلى معهد باستير في داكار في السنغال للتحقق منهما، في غضون ذلك، أقامت وزارة الصحة تعقّبًا احترازيًا للمخالطين، وتحقيقات في الحالات، والتأهب في المرافق الصحية بدعم من منظمة الصحة العالمية.