للبنات الرجيم المنعش في الصيف لخسارة 2 كيلو في 5 ايام 

بيروت - نادين محمد - قد يثير الرجيم المنعش في الصيف اهتمام الكثيرات. والسبب انه سهل التطبيق ويساعد على تحمل الحرارة المرتفعة. والاهم انه يساهم في انقاص ما لا يقل عن كيلوغرامين في 5 ايام. ومن الممكن الاستفادة منه الى حد كبير من اجل التمتع بأجمل اطلالة اثناء حضور المناسبات السعيدة ومنها حفلات الزفاف. ومن الضروري خلال تطبيق هذه الحمية ان يتم اتباع بعض القواعد الضرورية منها شرب كمية كافية من الماء ومن العصائر الطبيعية وتناول الفاكهة التي تحتوي على السوائل المفيدة فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.



برنامج الرجيم المنعش للبنات



يساعد الرجيم المنعش للبنات، في حال تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة، على خسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين في 5 ايام. وهذا مثال عن البرنامج اليومي الذي يمكن تطبيقه، علماً انه يمكن استبدال بعض الاصناف بأخرى تحتوي على مكونات صحية مفيدة.



الفطور

ملعقتا طعام من اللبنة قليلة الدسم، والافضل ان تكون مصنوعة من الحليب الطبيعي في حال كان هذا ممكناً، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، نصف كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

وجبة خفيفة

يمكن تناول كوب من عصير الجزر مع بضع نقاط من عصير الليمون. كما يمكن تناول حبة من الفاكهة الموسمية على ان تكون متوسطة الحجم او قبضة من المكسرات غير المقلية وغير المملحة.



الغداء

طبق من السلطة المشكلة. ويمكن استبداله بطبق من التبولة المحضرة مع بذور الكينوا، وتضاف اليه قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون او قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون او من السمك.

وجبة خفيفة

كوب من اللبن مع الخيار من دون ملح.



العشاء

طبق من سلطة التونة او من سلطة الكراب او من سلطة الخس والطماطم والخيار او من التبولة بالكينوا. ويمكن ايضاً تناول طبق من الشوربة المحضرة من دون دسم.

ويجب، من اجل تطبيق الرجيم المنعش من دون اي اضرار، الحرص على تجنب تناول بعض انواع الاطعمة والمشروبات. ونقصد بهذا تلك التي تحتوي على السكر وعلى نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية. ومنها المثلجات والمعجنات والمخبوزات على انواعها. ومن المهم جداً ان يتم تناول وصفة الماء المنعش 3 مرات يومياً.

المكونات

ماء نقي

حبة غريب فروت

حبة واحدة من البرتقال او الماندرين

حبة خيار

اوراق نعناع لا يقل عددها عن 20



الطريقة

1 تقطع الخضار والفواكه بعد غسلها جيداً وتوضع في وعاء مع الماء وتترك لعدة ساعات.

2 يسكب الخليط في عبوة زجاجية توضع في الثلاجة. ومن الممكن تجديد الطعم من خلال اضافة المزيد من الخضار والفاكهة.

ويشار الى ان شرب الماء يومياً يساعد، في اطار الرجيم المنعش للبنات، على تخسيس الوزن من دون ان يسبب اي اعراض جانبية. كما انه يحمي من عدد من الامراض وخصوصاً تلك المرتبطة بالجهاز المناعي مثل نزلات البرد.



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