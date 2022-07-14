شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لتطوير لقاحات جديدة للتصدي لمقاومة الميكروبات للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية، أول تقرير على الإطلاق عن سلسلة اللقاحات التي يجري تطويرها حاليًا للوقاية من العدوى التي تسببها مسببات الأمراض البكتيرية المقاومة لمضادات الميكروبات، يشير تحليل منظمة الصحة العالمية إلى الحاجة إلى تسريع تجارب اللقاحات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في مراحل التطوير الأخيرة وتعظيم استخدام اللقاحات الموجودة.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، يشكل جائحة مقاومة مضادات الميكروبات الصامت مصدر قلق متزايد للصحة العامة، حيث ترتبط العدوى البكتيرية المقاومة وحدها بحوالي 4.95 مليون حالة وفاة سنويًا، مع 1.27 مليون حالة وفاة تُعزى مباشرة إلى مقاومة مضادات الميكروبات، لكن مقاومة مضادات الميكروبات هي أكثر من مجرد عدوى بكتيرية.

وأضافت، تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتغير البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الوقت ولم تعد تستجيب للأدوية، عندما يصاب الفرد بهذه الميكروبات، يقال إن العدوى مقاومة للأدوية المضادة للميكروبات، غالبًا ما يصعب علاج هذه العدوى.

وأشارت، إلى أن اللقاحات تعتبر أدوات قوية لمنع العدوى في المقام الأول، وبالتالي لديها القدرة على الحد من انتشار عدوى مقاومة مضادات الميكروبات، يهدف تقرير خط أنابيب لقاح مقاومة مضادات الميكروبات إلى توجيه الاستثمارات والبحث في اللقاحات الممكنة للتخفيف من مقاومة مضادات الميكروبات.

يحدد التحليل 61 لقاحًا مرشحًا في مراحل مختلفة من التطوير السريري، بما في ذلك العديد من اللقاحات في المراحل المتأخرة من التطوير لمعالجة الأمراض المدرجة في قائمة مسببات الأمراض البكتيرية ذات الأولوية، والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية الأولوية للبحث والتطوير، بينما يصف التقرير هؤلاء المرشحين للقاحات في المراحل الأخيرة على أنهم يتمتعون بجدوى تطوير عالية، يحذر التقرير من أن معظمهم لن يكون متاحًا في أي وقت قريب.

وأضافت، إن الوقاية من العدوى باستخدام التطعيم تقلل من استخدام المضادات الحيوية، والتي تعد أحد المحركات الرئيسية لمقاومة مضادات الميكروبات، ومع ذلك، فمن بين أكبر 6 مسببات الأمراض البكتيرية المسؤولة عن الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، يوجد لقاح واحد فقط، وهو مرض المكورات الرئوية (العقدية الرئوية) ".

وأوضحت: "هناك حاجة ماسة إلى الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة مثل اللقاحات ضد المكورات الرئوية، بتكلفة ميسورة وعادلة لإنقاذ الأرواح، والتخفيف من ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات" .

يدعو التقرير إلى الوصول العادل والعالمي إلى اللقاحات الموجودة بالفعل، لاسيما بين السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها في الأماكن محدودة الموارد، توجد بالفعل لقاحات متاحة ضد 4 مسببات الأمراض البكتيرية ذات الأولوية: مرض المكورات الرئوية، السل، وحمى التيفوئيد، السالمونيلا، مضيفة، إن لقاحات السل الحالية لا تحمي بشكل كاف من السل، ويجب الإسراع بتطوير لقاحات أكثر فعالية ضد السل، اللقاحات الثلاثة المتبقية فعالة، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقونها للمساهمة في الحد من استخدام المضادات الحيوية ومنع المزيد من الوفيات.

تعتبر البكتيريا المذكورة في قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية، ذات الأهمية في الكفاح العالمي ضد مقاومة مضادات الميكروبات، تهديدًا كبيرًا للصحة العامة بسبب مقاومتها للمضادات الحيوية، ولكن لديها حاليًا خط إنتاج ضعيف جدًا من حيث عدد المرشحين من للقاحات، والجدوى منها.

وقالت المنظمة، إنه من غير المحتمل أن تتوفر اللقاحات ضد هذه العوامل الممرضة على المدى القصير، ويجب متابعة التدخلات البديلة بشكل عاجل لمنع العدوى المقاومة بسبب مسببات الأمراض البكتيرية ذات الأولوية، وهناك حاجة إلى نهج لإثراء خط الأنابيب وتسريع تطوير اللقاح، توفر الدروس المستفادة من تطوير لقاح كورونا واللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA فرصًا فريدة لاستكشاف تطوير لقاحات ضد البكتيريا.

قالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، يفحص التقرير بعض التحديات التي تواجه ابتكار اللقاحات وتطويرها، بما في ذلك مسببات الأمراض المرتبطة بالعدوى المكتسبة من المستشفيات، وتكلفة وتعقيد تجارب فعالية اللقاح، مضيفة، إن تطوير اللقاح مكلف، ويشكل تحديًا علميًا، ويرتبط بمعدلات فشل عالية، بالنسبة للمرشحين الناجحين للقاح، غالبًا ما توجد متطلبات تنظيمية وتصنيعية معقدة، ولكن علينا الاستفادة من دروس تطوير لقاح كورونا وتسريع بحثنا عن لقاحات لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.