فوائد البرشومي الصحية

بيروت - نادين محمد - فوائد البرشومي عديدة، فهو يوفر الألياف ومضادات الأكسدة وغني بالبروتينات والكربوهيدرات و0.1 جم من الدهون، ومصدر جيد للألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن تحتوي التينة الواحدة من 5 إلى 12 جراماً من الكربوهيدرات و3 إلى 9 جرامات من السكر. تحتوي حبة تين صغيرة خام على 7.7 جرام من الكربوهيدرات و1.2 جرام من الألياف و6.5 جرام من السكريات.

يحتوي التين المجفف على 8.4 جرام على 5.4 جرام من الكربوهيدرات و0.8 جرام من الألياف و4 جرام من السكر.

يحتوى التين على نسبة مرتفعة من نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم استهلاك التين في أجزاء صغيرة ولن يوفر التين كميات كبيرة من أي فيتامين أو معدن، لكن التين سيوفر كميات صغيرة من فيتامين ك، والثيامين، وفيتامين ب6، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم. والتين مصدر صحي للكربوهيدرات والألياف منخفضة الدهون والصوديوم والكوليسترول، ويحتوي التين على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والنحاس.

البرشومي يمنع تلف الخلايا

على الرغم من أن التين يحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أنه يوفر مضادات أكسدة مهمة. حدد الباحثون المركبات الكيميائية النباتية، وخاصة الأحماض الفينولية والفلافونويد، في التين الطازج والمجفف.

ترتبط قدرة التين المضادة للأكسدة ارتباطاً وثيقاً بكمية المركبات الفينولية. أظهرت الدراسات أن التين الغامق يحتوي على كميات أعلى من التين الفاتح.

قد تساعد مضادات الأكسدة في منع أو تقليل تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، ويعتقد أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي تسببه هذه الجذور الحرة.

البرشومي يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة

على الرغم من أن الباحثين لا يفهمون العلاقة تماماً حتى الآن، يُعتقد أيضاً أن مضادات الأكسدة تلعب دوراً في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يوصي الخبراء بتناول مضادات الأكسدة في أطعمة مثل الفواكه والخضروات، بما في ذلك التين، بدلاً من تناولها في شكل مكملات.

البرشومي والوقاية من السرطان

دراسات عديدة حول فوائد التين المضادة للأكسدة على وجه التحديد، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلصات التين أظهرت نشاطاً قوياً كمضاد للأكسدة ومضاد للسرطان عند التعرض لخلايا سرطان الثدي ومع ذلك، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين التين وسرطان الثدي بشكل كامل.

البرشومي لتخفيف الإمساك

غالباً ما يستخدم التين المجفف لعلاج الإمساك بسبب محتواه من الألياف وتأثيرات الألياف الملينة. يوصي المعهد الوطني للشيخوخة بتناول الأطعمة مثل الفواكه المجففة، بما في ذلك المشمش والبرقوق والتين، لزيادة تناول الألياف لتخفيف الإمساك.

البرشومي وعلاج الحساسية

هناك بعض التقارير المحدودة عن حساسية التين تليها أعراض تنفسية يمكن أن تكون موجودة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.



الآثار السلبية

غالباً ما يشكو الناس من إحساس حارق أو التهاب في اللسان بعد تناول الكثير من التين، خاصةً التين الطازج. هذا التفاعل ناتج عن جزيء في التين يسمى ficin. Ficin هو إنزيم محلل للبروتين يعمل على تكسير البروتينات.

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