4 أطعمة لرفع المناعة تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - تتسبب الإصابة بـ COVID-19 بشكل متكرر في زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية بعد الإصابة الأولية، وعادة ما تكون حالات العدوى أقل حدة من العدوى الأولية.

على الرغم من ذلك، فإن كل إصابة جديدة تحمل خطر حدوث مضاعفات طبية، وفي معظم الحالات، تستمر هذه المخاطر لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتزداد مع كل إصابة لاحقة، وعلى الرغم من أن الإصابة مرة أخرى قد تكون أكثر اعتدالاً، إلا أنها لا تزال تشكل خطراً.

حتى الآن، الأطباء غير متأكدين من كيفية تأثير العدوى على الجسم ومع ذلك، إذا كانت العدوى الأولى لـ كوفيد COVID-19 تضعف جهاز المناعة فقد تؤدي العدوى اللاحقة إلى مزيد من الضرر لتلك الأعضاء، مما يتسبب في ظهور الأعراض.

عادة ما يشعر الناس بانخفاض الطاقة أثناء وبعد التعافي من العدوى. لزيادة مستويات الطاقة لديك، قومي بتضمين الكربوهيدرات في نظامك الغذائي مع الأطعمة مثل البطاطس أو الأرز أو الخبز أو المكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى وخاصة تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير فهي غنية بالألياف وتوفر الطاقة بسرعة بطيئة ولكن ثابتة، وهي مثالية أكثر للتخلص من التعب.

1-فواكه طازجة

إذا كنت تأكلين خمس حصص من الفاكهة كل يوم، فسترين نتائج رائعة في صحتك العامة وطاقتك ومزاجك. ستزودك الفواكه بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تشتد الحاجة إليها ويمكنك أيضاً تناول الفواكه المجمدة أو المعلبة أو المجففة، ويمكنك أن تبدئي صباحك بقطعة أو قطعتين من التفاح أو الكمثرى أو البرقوق وتناولها بين الإفطار والغداء. في المساء، يمكنك الاستمتاع بالفواكه الحلوة مثل البطيخ فهو يمنحك الترطيب الكافي.



2-مصادر غنية بالبروتين

الفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والأسماك والبيض واللحوم كلها مصادر جيدة للبروتين. الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات.

يمكنك تناول وجبات مطبوخة في المنزل بما في ذلك الأطعمة غير النباتية مثل الدجاج. يمكنك تحضير كاري الدجاج اللذيذ في المنزل.

سيساعد البروتين في إعادة بناء عضلاتك والحفاظ على نظام المناعة لديك وزيادة مستويات الطاقة لديك لاستعادة جسمك الصحي.



3-الدهون الصحية

تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تقوية جدران الخلايا وتساعد في إثارة استجابة مناعية قوية لتضمين أوميجا 3 في نظامك الغذائي، يمكنك تناول الأسماك مثل السلمون أو السردين مرتين في الأسبوع وتناول المكسرات والبذور وفول الصويا.



4-تناول السوائل

تناول الكثير من السوائل كل يوم، وخاصة الماء يساعد الجسم على التخلص من السموم وتوزيع الأكسجين والمواد المغذية في الجسم، ويمكنك أيضاً تناول الحساء والحليب وعصائر الفاكهة وتجنب الكثير من السكر، وإذا كنت تتناولين الكثير من العصائر، فاختاري العصائر الطازجة بدلاً من العصائر المعبأة.

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