شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة والمشروبات فى الصيف.. منها القهوة والمخللات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الطقس دورًا أساسيًا فى كيفية عمل أجسامنا، بالإضافة إلى ذلك فإن ما نأكله ونشربه يؤثر أيضًا على كيفية سير أجسامنا، فإن تناول الأطعمة والمشروبات غير المناسبة للطقس يمكن أن يجعلنا نشعر بالخمول أو الانزعاج دون معرفة السبب، وفى التقرير التالى نوضح قائمة بالأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها فى فصل الصيف وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1. القهوة

تجنب أو قلل من استهلاكك للقهوة إذا كنت ترغب في البقاء رطبًا خلال هذا الصيف، الحفاظ على رطوبة جسمك أمر بالغ الأهمية خلال فصل الصيف، تميل القهوة إلى تجفيف الجسم، وقد تساعد أيضًا على زيادة درجة حرارة الجسم العامة، ويمكن أن يؤثر هذا أيضًا بشكل سلبى على الجهاز الهضمى.

2. المخللات

تحتوى المخللات على نسبة عالية جدًا من الصوديوم والتى يمكن أن تحفز أيضًا على الجفاف فى الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الكثير من المخللات في الصيف يمكن أن يؤدى أيضًا إلى عسر الهضم.

3. الصودا

يتم استهلاك المشروبات الغازية المنكهة خلال فصل الصيف، وعلى الرغم من أنها قد تشعر بالانتعاش إلا أنها غير صحية للغاية وتسبب الجفاف للجسم، لا تحتوى الصودا على نسبة عالية من السكر والمحتويات الأخرى غير الصحية فحسب، بل يمكن أن تجعل جسمك يجف بشكل أسرع، ويؤدى ارتفاع السكر أيضًا إلى مشاكل صحية مزمنة مثل السكري والسمنة.

4. العصائر

بقدر ما تنعش العصائر وتجدد أذهاننا وجسمنا فإن شرب العصائر فقط هو الذى يمكن أن يتسبب فى تقليل تناول الألياف، بين الفاكهة والعصائر، من الأفضل دائمًا تناول الفواكه والخضروات الطازجة كما هي، فهذا لا يزيد من تناول العناصر الغذائية فحسب ، بل يجعلك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول.

5. تناول كميات كبيرة من الملح

على الرغم من أنه لا يمكن تجنب الملح تمامًا وهو ضروري في حياتنا اليومية ، إلا أن الاستهلاك المفرط للملح له آثار سلبية مختلفة، الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يمتص الماء من الجسم ويجعله يعاني من الجفاف. قد يجعلك هذا تشعر بالإرهاق والدوار والتعب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الملح مشاكل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والانتفاخ وأمراض القلب الأخرى.

6. الميلك شيك

قد يكون الميلك شيك مغريًا للشرب في الصيف ومع ذلك فإن اللبن المخفوق يحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعله يسبب الجفاف بالإضافة إلى ذلك ، فهي مليئة بالسعرات الحرارية غير الصحية ويمكن أن تسبب المزيد من المشكلات المزمنة المتعلقة بضغط الدم والقلب ، مثل السكري والسمنة.

مفتاح اتباع نظام غذائي صحي هذا الصيف هو تناول العناصر الغذائية الكافية واستهلاك الكثير من الماء، أفضل طريقة للتنقل بين ما تأكله وما لا تأكله ، تأكد من قراءة القيمة الغذائية للأطعمة، ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر واستهلك ما لا يقل عن 2.7 لتر من الماء يوميًا.