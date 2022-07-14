شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بعدوى التهاب النسيج الخلوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب النسيج الخلوى هو عدوى خطيرة محتملة تصيب الجلد والأنسجة الموجودة تحت الجلد، ويحدث بشكل أكثر شيوعًا بسبب أنواع البكتيريا المعروفة باسم المكورات العقدية (النوع A) أو المكورات العنقودية، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب الإصابة بعدوى التهاب النسيج الخلوى من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، بحسب موقع advancedidmedical.

ويحدث التهاب النسيج الخلوى عندما تدخل البكتيريا جسمك من خلال جرح أو حروق أو كدمات أو عضة حيوان أو ثقب أو أى فتحة أخرى فى جلدك.

س: ما أسباب التهاب النسيج الخلوي؟

تقوم بشرتك بعمل رائع فى حمايتك من البكتيريا الموجودة فى بيئتك، حيث يمنع الجلد البكتيريا من دخول جسمك ومجرى الدم، ومع ذلك عندما تظهر الجروح أو الشقوق أو الفتحات الأخرى فى جلدك، يمكن أن تدخل البكتيريا ويمكن أن يتطور التهاب النسيج الخلوى.

س: ما أعراض التهاب النسيج الخلوى؟

على الرغم من أن التهاب النسيج الخلوى يمكن أن يحدث فى أى مكان فى الجسم، فمن المرجح أن يتطور فى أسفل ساقيك، وتتضمن علامات التهاب النسيج الخلوى أعراض:

- الحُمى

- القشعريرة

- تورم الغدد

- تورم الغدد الليمفاوية

- طفح جلدى، خاصةً إذا كان ينتشر أو يتسع بمرور الوقت

- احمرار ، أو ألم ، أو بقع حمراء ، أو تقشير ، أو دفء ، أو تورم ، أو ألم ، أو ظهور تقرحات في جلدك

طرق الوقاية من التهاب النسيج الخلوى

أفضل طريقة للوقاية من التهاب النسيج الخلوى هى الحفاظ على نظافة الجروح وتغطيتها، ما يزيد من صعوبة دخول البكتيريا إلى جلدك، ويمكنك أيضًا اتباع الخطوات التالية:

- رعاية جيدة للجروح

إذا أجريت لك عملية جراحية أو تعرضت لجرح، فاحفظه نظيفًا ومغطى، واغسل المنطقة وضع المراهم أو الكريمات الواقية وقم بتغطية الجرح بضمادة راقب علامات العدوى، مثل الاحمرار أو التورم.

إذا كنت قد أجريت عملية جراحية فتأكد من أن الجراح ينصحك بأفضل طريقة للعناية بموقع الجراحة.

- اعتنى بمشاكل الجلد

يمكن أن يحدث التهاب النسيج الخلوي إذا كنت مصابًا بقدم الرياضي أو التهاب الجلد أو قرح القدم أو مشاكل جلدية أخرى تأكد من مراجعة طبيبك لمعرفة أي أمراض جلدية واتبع جميع تعليمات العلاج.

- راقب قدميك

يزداد خطر الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي لدى الأشخاص المصابين بالوذمة اللمفية واعتلال الأعصاب المحيطية السكري وتثبيط المناعة والحالات الأخرى التي تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية أو زيادة خطر الإصابة بالعدوى. افحص قدميك بانتظام للتحقق من وجود مشاكل.

كما أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو الذين يعانون من تورم مزمن في أذرعهم أو أرجلهم.

نظرًا لأن التهاب النسيج الخلوي يمكن أن يصبح خطيرًا ، فمن المهم الاتصال بطبيبك أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا ظهرت عليك علامات أو أعراض عدوى جلدية.

س: ما علاج التهاب النسيج الخلوي؟

إذا كنت تعاني من التهاب النسيج الخلوي يجب أن يصف الطبيب لك مضادًا حيويًا لإزالة العدوى، واعتمادًا على حجم وعمق العدوى سيقرر الطبيب ما إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

عندما يتم اكتشاف التهاب النسيج الخلوي مبكرًا ، يمكن عادةً علاجه بنجاح.