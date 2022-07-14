شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين بدنية تساعد على تخفيف الألم لمرضى التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأفراد الذين يعانون من التهاب المفصل الروماتويدى لديهم إحساس صعب عند القيام بأى نشاط بسبب ألم المفاصل، ومن الصعب القيام بأى شىء بسهولة، لكن من المهم أن يقوم المريض بنوع من التمارين البدنية ليظل نشيطًا بدنيًا.