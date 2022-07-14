شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر غنية بمضادات الأكسدة للحماية من أشعة الشمس وحرارة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضادات الأكسدة تساعد على حماية خلايانا من أى ضرر قد تسببه السموم الموجودة فى أجسامنا، ويمكن الحصول على مضادات الأكسدة من الأطعمة والعصائر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

5 عصائر غنية بمضادات الأكسدة لحمايتك من أشعة الشمس وحرارة الصيف: عصير توت

التوت مثل "التوت الأسود والتوت والفراولة" وغيرها غنية بمضادات الأكسدة، كما أنها لذيذة وسهلة الدمج فى العصائر الأخرى، يساعد التوت الأزرق أيضًا فى إدارة ضغط الدم وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات C و A و K. إلى جانب ذلك تعتبر الفراولة والتوت مصدرًا رائعًا للألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات وحمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم.

الأوراق الخضراء والبنجر

تعتبر الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ والبنجر الأحمر مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، كما أنها غنية جدًا بالحديد والفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، يمكن أن تؤدي إضافة حفنة من كلٍّ منهما أو أي منهما مع 1-2 جذر بنجر إلى الحصول على عصير لذيذ وحيوى، يمكن أن تترك لنا الحرارة الشديدة والتعرض لأشعة الشمس فى الصيف مؤكسدات مختلفة في أجسامنا وطاقة منخفضة، يساعد هذا العصير على محاربة هذه المؤكسدات ويوفر الطاقة للجسم.

عصير الحمضيات

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، كما أنها تساعدك على تنشيط يوم الصيف الحار، إذا كانت عصائر الفاكهة الحمضية شديدة الحموضة، فحاول دمج التفاح لتحقيق التوازن بينها، يعتبر التفاح فاكهة صيفية رائعة ومصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة.

عصير البطيخ

البطيخ فاكهة صيفية مشهورة جدًا، فهو مصدر رائع لمضادات الأكسدة، يلعب ترطيب جسمك بشكل كاف دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، يعد البطيخ مصدرًا رائعًا لفيتامين ج وفيتامين ب 5 والنحاس والبوتاسيوم وفيتامين أ.

عصير الطماطم

تعتبر الطماطم مصدرًا رائعًا آخر لمضادات الأكسدة، وعصير الطماطم لا يعالجنا فحسب، بل يحمينا أيضًا من الجذور الخارجية.

تناول كوب واحد على الأقل من العصير يوميًا، هذا لا يساعد جسمك على الترطيب فحسب ، بل يساعد أيضًا في توفير العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم في الصيف لحماية نفسه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.