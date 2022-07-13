شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم.. منها الجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير ارتفاع ضغط الدم إلى ضغط الدم على جدران الشرايين، وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب فى تلف الأوعية الدموية الذى يؤدى إلى أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية ومشاكل أخرى، ويطلق على ارتفاع ضغط الدم أحيانًا اسم القاتل الصامت لأنه لا ينتج عنه أى أعراض ويمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد - ودون علاج - لسنوات، وفقا لما نشره موقع healthline.

وتساعد بعض الأطعمة على خفض ضغط الدم منها :

1 - الخضر الورقية

يساعد البوتاسيوم الكلية على التخلص من المزيد من الصوديوم عن طريق البول. وهذا بدوره يخفض ضغط الدم.

وتشمل الخضروات الورقية الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

الجرجير

الكرنب

اللفت

السبانخ

البنجر

2 - التوت

التوت غنى بالمركبات الطبيعية التي تسمى الفلافونويد، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

3 - البنجر الأحمر

يحتوى البنجر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، والذى يمكن أن يساعد فى فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم و وجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة فى عصير الشمندر تخفض ضغط الدم لدى المشاركين في البحث في غضون 24 ساعة فقط.

4- الحليب الخالى من الدسم والزبادى

يعتبر الحليب الخالى من الدسم مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وقليل الدهون وكلاهما عنصران مهمان في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم، وبحسب جمعية القلب الأمريكية فإن النساء اللاتي تناولن خمس حصص أو أكثر من الزبادي في الأسبوع قد تعرضن لانخفاض بنسبة 20% من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان يناسب فاتورة طريقة غنية بالألياف وقليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم، و يعد تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار طريقة رائعة لتغذية اليوم.

6- الموز

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات الغذائية.

7 - السلمون والماكريل والأسماك مع أوميجا 3

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون، والأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتقليل الدهون الثلاثية.

8- البذور

تحتوى البذور غير المملحة على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى المعروفة بخفض ضغط الدم.

9- الثوم والأعشاب

الثوم يمكن أن يساعد فى تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أكسيد النيتريك في الجسم، و يساعد أكسيد النيتريك في تعزيز توسع الأوعية ، أو توسيع الشرايين ، لتقليل ضغط الدم.

10- الشيكولاتة الداكنة

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول الشيكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، وتشير الدراسة إلى أن تناول ما يصل إلى 100 جرام يوميًا من الشيكولاتة الداكنة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.