شكرا لقرائتكم خبر عن فوائده كثيرة.. الفلفل الحار هيخسسك ويحسن معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نسبة كبيرة من الأشخاص العاشقين لتناول الفلفل الحار، فبالرغم من طعمة الحار إلا أنه مفيد للصحة العامة، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائده التى تحل على الصحة العامة، وذلك وفقا لموقع medicalxpress.

أوضحت الدكتورة جينا ميتالونيس أخصائية التغذية فى مستشفيات جامعة كليفلاند ميديكال سنتر فى أوهايو، أنه بالرغم من الحرقان الذى يسببه الفلفل الحار فى اللسان وأيضا الضيق المعدى المعوى أثناء انتقاله عبر القناة الهضمية، إلا أنه يمكن أن يساعد فى الواقع على تحسين الصحة مدى الحياة.

فمكون الكابسيسين الموجود فى الفلفل يعد مركب كيميائى شبيه بالزيت يرتبط بمستقبلات الألم على اللسان وفى جميع أنحاء الجهاز الهضمى، ويستمر هذا الطعم الحار لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك تبدأ الأعراض فى الهدوء.

وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون طعاما حارا ست مرات في الأسبوع كان لديهم خطر أقل للوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا طعاما حارا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولذا قدم التقرير العديد من الفوائد، ومنها:

- خفض الكوليسترول المرتفع.

- التقليل من الإصابة بأمراض القلب.

- تحسين صحة المعدة والأمعاء.

- فقدان الوزن.

- التقليل من أعراض التهاب المفاصل.

- التخلص من الصداع.