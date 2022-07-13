شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة غنية بالمياه اللازمة للجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى عدم شرب كمية كافية من الماء إلى الجفاف، والذى يمكن أن يسبب التعب والصداع ومشاكل الجلد وتشنجات العضلات وانخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدى الجفاف لفترات طويلة إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الأعضاء، ولذلك يوصى الخبراء بشرب عدة أكواب من الماء يوميًا لتلبية احتياجاتك من الماء، وفى حين أن شرب الماء مهم جدًا إلا أنه يمكن الحصول عليه من الأطعمة، وهناك العديد منها التى يمكن أن تساهم فى مد الجسم بكمية كبيرة من الماء، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى 10 أنواع من هذه الأطعمة : 1 - البطيخ

يعتبر البطيخ من الأطعمة الصحية للغاية وهو من أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكن تناولها ، بالإضافة إلى احتوائه على بعض الألياف والعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين أ والمغنيسيوم، كما أنه منخفض جدًا فى السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، فإن البطيخ غني بمضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك الليكوبين.

2 - الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها غذاء مرطبا للغاية، لأن نحو 91% من وزن الفراولة يأتي من الماء، وتوفر الفراولة الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التى تقاوم الأمراض، بما في ذلك فيتامين سي وحمض الفوليك والمنجنيز.

3 - الشمام

الشمام هو ثمرة مغذية للغاية ويمكن أن تعزز صحتك بعدة طرق، ويتكون كوب واحد 177 جراما من الشمام من نحو 90% ماء، ويحتوى كوب واحد أيضا على 2 جرام من الألياف، والتي تعمل مع الماء لتعزيز الامتلاء وتقليل الشهية.

4 - الخوخ

ما يقرب من 90% من وزن ثمرة الخوخ عبارة عن ماء، كما أنها توفر العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب والبوتاسيوم ، وعلاوة على ذلك ، فإن تناول الخوخ قد يساهم أيضًا في مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض.

5 - البرتقال

يوجد ما يقرب من نصف كوب من الماء في برتقالة واحدة، بالإضافة إلى الألياف والعديد من العناصر الغذائية، وتشمل فيتامين ج والبوتاسيوم ، ما قد يعزز وظائف المناعة وصحة القلب.

6 - الحليب الخالى من الدسم

يتكون معظم الحليب من الماء ويوفر كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين أ والكالسيوم والريبوفلافين وفيتامين ب 12 والفوسفور والبوتاسيوم، ولا يساعد الحليب في الترطيب بشكل عام فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على إعادة الترطيب بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

7 - الخيار

تتكون الثمرة بالكامل تقريبًا من الماء وتوفر أيضًا كمية صغيرة من بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين ك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ومقارنة بالخضروات الأخرى الغنية بالمياه ، يعد الخيار من أقل أنواع السعرات الحرارية.

8 - الخس

يوفر الخس بعض العناصر الغذائية والألياف المهمة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الماء، والتي قد تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم .

9 – الكوسة

الكوسة من الخضروات المغذية التي قد توفر العديد من الفوائد الصحية، وتحتوي الوجبة التي تبلغ 124 جرام من الكوسة المقطعة على أكثر من 90% ماء وتوفر 1 جرام من الألياف، ونتيجة لمحتواها العالي من الماء ، فإن الكوسة منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية من حيث الحجم ، حيث تحتوي على 20 سعرًا حراريًا فقط في الكوب الواحد.

10 - الكرفس

مثل الخضروات الأخرى الغنية بالمياه ، يعتبر الكرفس غذاءً مفيدًا لفقدان الوزن بسبب محتواه المائي العالي وانخفاض عدد السعرات الحرارية ، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكرفس على بعض الألياف والكثير من العناصر الغذائية المهمة.