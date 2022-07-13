شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أخذ القسط الكافى من النوم إلا أن بعض الأشخاص يتعرضون للشعور بالتعب غير المبرر فور الاستيقاظ، وهذا الأمر له العديد من الأسباب التي يجب التعرف عليها، وفقا للتقرير المنشور عبر مجلة "بريفنشن" الأمريكية، ومنها:

-إذا كنت تشعر بالخمول عند الاستيقاظ من النوم، فيجب أن تعلم أن تدفق الدم إلي المخ يأخذ وقت كبير حتي يتدفق، ولذا يحتاج الشخص لمدة 30 دقيقة بعد الاستيقاظ حتي لا يشعرون بالنوم، والخمول، والتعب.

- أوضحت المجلة ، أن من أسباب الشعور بالتعب والاجهاد فور الاستيقاظ يكون بسبب أنك تقضى وقتا طويلا أمام شاشات التليفزيون، أو الموبيل، فالتعرض للضوء الأزرق يؤثر على إفراز الميلاتونين الذى يساعد فى شعورك بالاسترخاء خلال النوم، ويتسبب فى استيقاظك وأنت مرهق.

- النوم والاستيقاظ بطريقة صحية، يعد من الأمور المهمة التي تقلل شعورك بالتعب عند الاستيقاظ، لذا عليك الاهتمام بنظافة غرفة النوم، لكي تشعر بالاسترخاء.

- تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم لأنها منبهة، وتساهم في شعورك بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ والسبب أنك لا تستطيع أخذ القسط الكافي من النوم.

- وأخيرا أوضح التقرير أن بعض الأشخاص يعانون من جينات مرتبطة بشدة اضطرابات النوم، ويطلق عليها أسباب أو اضطرابات وراثية.