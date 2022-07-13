شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة للمساعدة فى تخفيف أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل الجيد مهم للتعافي من فيروس كورونا، ويجب عليك تضمين الكثير من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي وتحقيق التوازن بينها بحيث تحصل على جميع البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن اللازمة للتعافي، فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي للتعافى من كورونا وتخفيف الأعراض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي للتعافى من كوروناالكربوهيدرات النشوية

عادة ما يشعر الناس بانخفاض الطاقة أثناء وبعد التعافي من العدوى، لزيادة مستويات الطاقة لديك ، قم بتضمين الكربوهيدرات في نظامك الغذائي مع الأطعمة مثل البطاطس أو الأرز أو الخبز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى.

قم بتضمين الكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان الكامل والشعير الكامل إنها غنية بالألياف وتوفر الطاقة بسرعة بطيئة ولكن ثابتة، وهي مثالية أكثر للتخلص من التعب.

الفواكه الطازجة

إذا كنت تأكل خمس حصص من الفاكهة كل يوم، فسترى نتائج رائعة في صحتك العامة وطاقتك ومزاجك ستزودك الفواكه بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تشتد الحاجة إليها.

ومن الأفضل تناول الفاكهة الطازجة ، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على أي منها، يمكنك أيضًا تناول الفواكه المجمدة أو المعلبة أو المجففة.

مصادر غنية بالبروتين

الفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والأسماك والبيض واللحوم كلها مصادر جيدة للبروتين الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات.

حاول أن تأكل وجبات مطبوخة في المنزل بما في ذلك الأطعمة غير النباتية مثل الدجاج.

سيساعد البروتين في إعادة بناء عضلاتك والحفاظ على نظام المناعة لديك وزيادة مستويات الطاقة لديك لاستعادة جسمك الصحي.

الدهون الصحية

تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تقوية جدران الخلايا وتساعد في إثارة استجابة مناعية قوية في حالة وجود فيروس أو عامل ممرض أو غزو بكتيري.

لتضمين أوميجا 3 في نظامك الغذائي ، يمكنك تناول الأسماك مثل السلمون أو السردين مرتين في الأسبوع.

إذا كنت نباتيًا ، فيمكنك استهلاك المصادر النباتية مثل المكسرات والبذور وفول الصويا.

السوائل

اشرب الكثيرمن السوائل كل يوم ، وخاصة الماء سيساعد الماء جسمك على التخلص من سموم العدوى من جسمك. يساعد الماء أيضًا في توزيع الأكسجين والمواد المغذية في الجسم.

إلى جانب الماء، يمكنك أيضًا شرب الحساء والحليب وعصائر الفاكهة والعصائر ولكن حاول تجنب الكثير من السكر إذا كنت تشرب العصير ، فاخترالعصير الطازج بدلاً من العصائر المعبأة.