رجيم منتصف يوليو 3 كيلو في 7 أيام 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم منتصف يوليو او النصف الثاني من شهر تموز من الحميات التي تساعد على تخسيس الوزن بسرعة. وتقضي هذه الحمية بتناول الاطعمة الصحية المتنوعة ولا تسبب الشعور بالحرمان. ومن الممكن، في حال تم اتباعها، خسارة ما لا يقل عن 3 الى 4 كيلوغرامات في 7 ايام.

برنامج رجيم منتصف يوليو



من الممكن تطبيق رجيم منتصف يوليو من خلال اتباع عدد من القواعد الاساسية السهلة.

اليوم الاول



الفطور. مخفوق مخصص للديتوكس، بيضة مسلوقة من دون ملح.

الغداء. طبق من الشوربة المحضرة من دون دسم، قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح او جزر.

العشاء. طبق صغير من الارز البني المطهو على البخار مع الكاري، قطعة من الشوكولاته الداكنة، كوب صغير من اللبن الزبادي الخالي من السكر.

اليوم الثاني



الفطور. قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من زيت الزيتون، كوب من التوت او من الفراولة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي بالكاري من دون دهون، حبة برتقال.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون سكر، حبة تفاح.

العشاء. طبق شوربة محضرة من دون دسم مع الكينوا والهليون، طبق من سلطة الفواكه.

اليوم الثالث



الفطور. طبق من الحليب قليل الدسم مع بذور الشوفان، كوب من الشاي من دون سكر.

الغداء. طبق من الحمص المتبل المزين بالجزر، طبق سلطة مشكلة مع شرحات برتقال.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الفاصولياء بالارز، طبق من الفليفلة المشوية، ثمرة اجاص.

اليوم الرابع



الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الشاي من دون سكر.

الغداء. 3 قطع من الفليفلة المحشوة بالخضار والارز، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. بيضة مسلوقة من دون ملح، قبضة من المكسرات النيئة.

العشاء. طبق بروكولي مطهوة على البخار مع صلصة خفيفة، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون الجلد، طبق صغير من سلطة الفواكه.

اليوم الخامس



الفطور. كريب بالموز قليلة السكر، كوب من الشاي غير المحلى.

الغداء. طبق من شوربة اليقطين، طبق سلطة مشكلة.

وجبة خفيفة. قطعة من الشوكولاته الداكنة.

العشاء. 3 قطع من الكوسى محشوة بالخضار، قطعة صغيرة من الخبز الكامل.

اليوم السادس



الفطور. بيضة مقلية مع القليل من الزيت والملح، طبق من سلطة الفاكهة المشكلة.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الدجاج المشوي، طبق من السلطة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من المعكرونة مع الجزر والبصل والثوم، قطعة صغيرة من الحلوى المصنوعة من الجبنة، حبة فاكهة.

اليوم السابع



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر مع بضع حبات مع الفاكهة.

الغداء. طبق من المعكرونة المحضرة بطريقة صحية.

وجبة خفيفة. كوب من مخفوق اخضر او حبة تفاح كبيرة.

العشاء. طبق متوسط الحجم من التونة مع القليل من الملح، طبق من سلطة الهليون، قطعة صغيرة من الشوكولاته الداكنة.

ومن اجل تطبيق رجيم منتصف يوليو بالطريقة الصحيحة، وللحصول على افضل النتائج، يجب الحرص على القيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن يجب ايضاً الانتباه الى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي قبل اتباع اي نوع من انواع الحميات منعاً لحدوث اي اعراض جانبية خطرة.



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