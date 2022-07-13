بيروت - نادين محمد - يسأل الكثير من الاشخاص الخبراء عن افضل حبوب تخسيس بدون اضرار. ويرمي هؤلاء الى خسارة الوزن من دون بذل جهد كبير ومن دون الشعور بالحرمان بسبب الحميات القاسية. وفيما يتحدث بعض الاختصاصيين عن فوائد هذه الحبوب ونجاحها في نسف الكيلوغرامات الزائدة، يشير آخرين الى الضرر الذي قد ينطوي على تناولها. لذا من الضروري، قبل استخدامها، سؤال الاطباء ثم التعرف على افضل انواعها.

انواع حبوب تخسيس غير ضارة



قبل الحديث عن افضل حبوب تخسيس من دون اضرار، لا بد من الاشارة الى ان خسارة الوزن بطريقة صحية تقضي باتباع نظام غذائي وحياتي سليم وبممارسة التمارين الرياضية. لكن يمكن الاستفادة ايضاً من هذه الانواع.

حبوب هديروكسيكت لحرق الدهون



هي من المتممات الغذائية التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية والتي تساعد على فقدان الوزن.

حبوب كالوري بلاكر لانقاص الوزن



- تحتوي على مكونات مثل الشيتوزان ومستخلص الفاصولياء البيضاء والكروم.

- تحد من امتصاص الجسم للكربوهيدرات. لكن من الضروري تناولها مع تطبيق برنامج غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.



شيتوزان



- تعتبر من افضل حبوب تخسيس بدون اضرار. وينصح باللجوء اليها الاشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً يحتوي على الدهون الجيدة. ويعمل شيتوزان في هذه الحالة على اصطياد جزيئات الدهون الضارة ويساعد على التخسيس.

- يمكن الاستفادة منه من اجل الحد من ارتفاع مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

مستخلص الفاصولياء البيضاء



- الى جانب تخسيس الوزن، يحد هذا المستخلص من ارتفاع مستوى السكر في الدم وخصوصاً بعد تناول الكربوهيدرات حيث يمنع تحولها الى غلوكوز.

- يعرف بقدرته على منع المعاناة من مشكلة مقاومة الانسولين والوقاية من مرض السكر.

- كما انه مفيد للحماية من امراض القلب فضلاً عن زيادة الطاقة وتحسين الاداء الرياضي والحد من اعراض التهاب المفاصل.

- يمكن الاستفادة منه من اجل الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن.



الكروم



- يساهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكريات.

- يساعد على حماية صحة القلب والاوعية الدموية.

- يخفض مستوى الغلوكوز في الجسم ويحد من احتمال مواجهة مشكلة مقاومة الانسولين.

- يمكن استخدامه من اجل زيادة الكتلة العضلية وتذويب الدهون.



حبوب الكافيين



- تعد ايضاً من افضل حبوب تخسيس بدون اضرار. فتناول اقراص الكافيين يساعد على تحلل الدهون الضارة وعلى تسريع عملية التمثيل الغذائي.

- تساهم في تحسين الاداء اثناء ممارسة التمارين الرياضية وتحد من الاحساس بالتعب.

لكن، قبل تناول اي نوع من انواع هذه الحبوب، يجب سؤال الاختصاصيين. ومن اجل زيادة مفعولها، من الضروري الحرص على تطبيق برنامج غذائي صحي وعلى اتباع نظام حياتي سليم. ويعني هذا شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً والابتعاد قدر الامكان عن السكريات الصناعية والدهون الضارة فضلاً عن النوم لـ7 ساعات في كل ليلة كحد ادنى وممارسة النشطط البدني بشكل منتظم.





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