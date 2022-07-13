شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العيد والفتة.. حسن وظيفة جهازك الهضمى بـ 4 أطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأمعاء الصحية ضرورية بشكل أساسي لكل وظيفة تحدث في جسمك، كل شيء من الهضم إلى المناعة إلى المزاج يرتبط بصحة الأمعاء بطريقة ما، من بين جميع الطرق التي يمكن أن تساعد في تغذية ميكروبيوم الأمعاء ، يمكن لنظامك الغذائي الغنى بالألياف تحسين عمل الجهاز الهضمى، وهناك عدد من الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على أمعاء متوازنة ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

1. البقوليات والحبوب الكاملة:

البقوليات والحبوب الكاملة مليئة بالألياف والنشويات المقاومة والبوليفينول ، هي الفئات الرئيسية الثلاث من البريبايوتكس التي تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك ناهيك عن أن المحتوى العالي من الألياف سيساعد على إبطاء امتصاص طعامك وموازنة استجابة السكر في الدم بعد الوجبة.

2. الخضراوات الورقية:

لا تحتوي على سعرات حرارية تقريبًا وهي مليئة بالمواد الغذائية، مثل اللفت والجرجير والكرنب الأخضر ، وما إلى ذلك ، مما يعني أنها مليئة بالألياف وتحافظ على ازدهار بكتيريا الأمعاء.

توصلت الأبحاث إلى أن البروتين الموجود في الخضراوات الورقية يحفز إنتاج خلايا مناعية مهمة تسمى الخلايا اللمفاوية الفطرية (ILCs) في القناة الهضمية ، وهو مثال رئيسي على كيفية ارتباط صحة الأمعاء والمناعة بشكل وثيق.

3. براعم البروكلى:

تحتوي براعم البروكلي ، على سبيل المثال ، على كميات أعلى من مادة السلفورافان المضادة للأكسدة مقارنة بنبات البروكلي الناضج، السلفورافان هو أحد مضادات الأكسدة الصحية للأمعاء بشكل لا يصدق ولديه القدرة على تثبيت الجذور الحرة عن طريق تنشيط البروتين Nfr2 ، والذي بدوره ينشط بعض الجينات المضادة للأكسدة في جسمك، أظهرت إحدى الدراسات أن السلفورافان من براعم البروكلي ينشط الإنزيمات في الجسم التي تلتقط الملوثات من مجرى الدم وتطردها عن طريق البول.

4. الأطعمة المخمرة:

إذا كانت الألياف تجعلك تنتفخ ، فقد ترغب في تغذية ميكروبيوم أمعائك بالأطعمة المخمرة فهذه طريقة أخرى يمكننا من خلالها تحسين صحة الجهاز الهضمى، فيما يتعلق بأفضل الأطعمة المخمرة التي يمكنك تجربتها مقل مخلل الكرنب ، وخبز العجين المخمر ، واللبن الرايب ، الزبادى.