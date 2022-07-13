شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند اتباع الحميات الغذائية سريعة النزول في الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم الوصول للوزن المثالي يعد من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، وعند اتباع العديد من الحميات الغذائية المختلفة، ولكنها هادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، يصاب البعض بالصدمة، وخاصة إذا كانت تلك الحمية قاسية وبشدة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "eatthis" سنتعرف إذا ما كنت أصبت بالصدمة أم بالخمول بعدما تعرضت لعملية فقدان الوزن، وخاصة إذا كنت تتبع حمية غذائية قاسية، ولذا إذا كنت من الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية السريعة يجب أن تعلم أنها تؤثر بشكل سلبي على الجسم، وعلى الصحة العامة.

وقدم التقرير العديد من الأضرار التي تحل على الجسم عند اتباعه للحميات الغذائية السريعة، ومنها:

-الإصابة بالخمول:

بسبب اتباعك للحميات الغذائية السريعة، والتي تهدف للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، فأنت بهذه الطريقة تتسبب في تعرضك لفقدان العديد من العناصر الغذائية المهمة في الجسم، ولذا يزداد الشعور بالخمول وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

-الإرهاق والتعب:

قلة عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم يوميا تعد من الأمور المسببة للإصابة بالشعور بالإرهاق، والتعب وأيضا الشعور بالصداع الشديد.

-الأنيميا أي فقر الدم:

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص متبعي الحميات الغذائية السريعة للإصابة بالأنيميا والسبب أن الجسم لا يحصل علي ما يحتاجه من العناصر الغذائية الهادفة، والتي يجب أن يقوم بتناولها يوميا لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، ولذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فلا تتخلي عن طبق السلطة الخضراء فهو قيمة غذائية رائعة وقليل السعرات الحرارية.