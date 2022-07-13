شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن عدوى "السيكلوسبورا" المرتبطة بالمعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيكلوسبورا طفيل صغير جدًا لا يمكن رؤيته بدون مجهر، ويمكن أن يجعل الشخص مريضًا إذا أكل أو شرب الطعام أو الماء الملوث، و يسمى المرض عدوى السيكلوسبورا ، ويمكن أن يسبب مشاكل مثل الإسهال المائي وآلام المعدة، ويصاب به حوالي 15000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، وتم ربط تفشي العدوى بأنواع مختلفة من المنتجات الغذائية الطازجة المستوردة، وفقا لما نشره موقع WebMD

ما هي أسباب الإصابة بالعدوى؟

العدوى تأتى عن طريق طفيل مجهري أحادي الخلية يسمى Cyclospora cayetanensis ، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث ببراز الشخص المصاب، ومن غير المحتمل أن يصاب به الشخص من الاتصال المباشر مع شخص آخر، لأن الطفيل يستغرق حوالي أسبوع إلى أسبوعين ليصبح معديًا بعد مروره بحركة الأمعاء .

ما هي الأعراض؟

عادة ما يستغرق الأمر حوالي أسبوع حتى تظهر الأعراض بعد الإصابة بالعدوى، و بعض العلامات الشائعة هي:

الإسهال المائي

قليل من الشهية

فقدان الوزن

آلام أو تقلصات في المعدة

الانتفاخ

المزيد من الغاز

الغثيان

التعب

ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل القيء أو الحمى أو الصداع أو آلام الجسم.

ما هو العلاج؟

إذا كان المريض بصحة جيدة ، فقد يتحسن بمفرده، وإذا كان بحاجة إلى علاج ، يمكن للطبيب أن يصف المضادات الحيوية للقضاء على العدوى، وذلك عن طريق الجمع بين مادتين من المضادات الحيوية تسمى سلفاميثوكسازول وتريميثوبريم ( باكتريم ، كوتريم ، سيبترا )، ومن المهم أن يستريح المصاب بالعدوى ويشرب الكثير من الماء أثناء التعافي، حيث يعد شرب السوائل هو المفتاح للعلاج لأن الإسهال الحاد يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف بشكل خطير.