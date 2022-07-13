شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بحب الشباب في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو أحد الأمراض الجلدية المزمنة السائدة في العالم، ويمكن أن تتخذ هذه الحالة أشكالًا عديدة من الحالات الخفيفة إلى الالتهابات الشديدة وتكوين الكيسات إلى حد ما ، وجميع أنواع حب الشباب تنطوي على انسداد أو التهاب الوحدات الشعرية الدهنية ، وهي بصيلات الشعر الموجودة في جميع أنحاء أجسامنا، حسبما نشر موقع webmd

ما الذي يسبب حب الشباب بالجسم؟

تربط بعض الدراسات وجود حب الشباب في الجسم بخيارات نمط الحياة المحددة. يمكن أن تختلف شدة الحالة اعتمادًا على:

السن

العادات الغذائية

مستويات التوتر

أنماط النوم

وزن

استهلاك المخدرات والكحول

الاستعداد الوراثي

انتظام الدورة الشهرية

ومعظم الأشخاص الذين يصابون بحب الشباب يكون ذلك في سنوات المراهقة، ولكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 عامًا والذين لديهم بشرة دهنية لديهم أيضًا فرصة كبيرة لتطوير حب الشباب، و حب الشباب في الجسم عادة لا يشكل تهديدا كبيرا للصحة.

أنواع حب الشباب بالجسم

من الشائع أن يصاب الناس بحب الشباب من ملامسة معداتهم الرياضية باستمرار، الاسم الرسمي لهذه الحالة هو حب الشباب ميكانيكا، و يحدث ذلك عندما تحبس معدات التمرين العرق على جلدك أثناء التدريب، و قد يتسبب الاحتكاك والحرارة الناتجة في تهيج الجلد بشكل متزايد ، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي وبقع.

تجميل حب الشباب

قد تسد بعض منتجات الشعر مسامك وتتسبب في ظهور حب الشباب على منبت شعرك ومؤخرة رقبتك. اعتمادًا على طول شعرك ، قد تمتد هذه المشكلة إلى ظهرك وكتفيك وصدرك.

أسباب أخرى لحب الشباب في الجسم

قد يتسبب سوء النظافة والتعرق المفرط في جعل بشرتك تتصرف أيضًا، ‌ في حين أن التعرق يمكن أن ينظف مسامك ، فإن وجود الأوساخ والزيوت والخلايا الميتة التي تسدها قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب في الجسم. تنظيف بشرتك بانتظام‌ هو أفضل طريقة لعلاج ذلك.

ويمكن أن يكون التعرض لأشعة الشمس هو السبب أيضًا في ظهور حب الشباب في الجسم، عندما تصاب بحروق الشمس ، تجف بشرتك نتيجة لذلك ، ويقوم جسمك بتعويضات مفرطة عن طريق إنتاج المزيد من الزيت ، مما قد يسد مسامك ويسبب حب الشباب في المناطق المصابة.