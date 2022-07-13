شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى التهاب المفاصل.. أطعمة تقلل من الشعور بالألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض التهاب المفاصل من الأمراض التي تسبب ألما شديدا للأشخاص المصابين به، ويزداد الألم في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، أو عند التعرض لضغط عصبي والتوتر والقلق.

ووفقا لما نشرته جريدة " Express"، والتي أكدت خلال التقرير المنشور أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالإصابة بالتهاب المفاصل.

فتناول البقوليات وخاصة الفاصوليا تساهم بشكل كبير في تحسن الصحة العامة لمرضي التهاب المفاصل، ويقلل من التعرض للانتكاسات المرتبطة بالمرض، والسبب يرجع إلي أن البقوليات عناصر غذائية مهمة مفيد للصحة بشكل عام، لأنها غنية بالفيتامينات المهمة والتي يحتاجها الجسم علي مدار اليوم، وأيضا يحتوي علي الألياف الغذائية المفيدة للجسم، ويرجع احتوائها علي مضادات الأكسدة، يجعلها من الخيارات الغذائية الرائعة.

وأوضحت الجريدة، أن المواد المضادة للأكسدة تقاوم الجزيئات الخطرة التي تسمى أشكال الأكسجين الحر، وتكبح خطورتها، وتساعد أيضا على تقليل الالتهابات في الجسم.

فمرض التهاب المفاصل يعد من الأمراض المزمنة، التي تطرق بشكل فجائي، ولذا عليك إضافة البقوليات إلي نظامك الغذائي لأنها تعمل علي امتصاص المغنسيوم الذي من دوره مكافحة الالتهابات، ولذا لتقليل الشعور بالألم المرتبط بالتهاب المفاصل، عليك تناول البقوليات.