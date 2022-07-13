شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الأرق؟ مشروبات قبل النوم هتريحك منها البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مصاب بالأرق، أي لا تأخذ القسط الكافي من النوم، إذاً هذا التقرير سيقدم لك أبرز وأهم النصائح الطبية التي تساعدك في الخلود لنوم صحي وجيد، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

أشار التقرير، أن أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز وأهم الحيل للحفاظ على صحة الجسم العامة، فالنوم الجيد يساعدك في التفكير الجيد، وأيضا زيادة القدرة على التركيز، والتعلم، وتجديد طاقة الجسم، وكل هذه المميزات تختفي في حالة عدم تحقيقها.

وقدم التقرير، أبرز وأهم المشروبات التي ينصح بتناولها قبل النوم، لمساعدتك على التخلص عن الأرق، ومنها:

-البابونج:

يساعد في شعورك على الإسترخاء، والهدوء النفسي، ولذا عليك تناولها قبل النوم لكي تساعدك على أخذ القسط الكافي من النوم.

-الينسون:

يعد من الأعشاب ذات المذاق الخاص، وأيضا تساعدك علي الشعور بالاسترخاء، ولذا عليك تناولها بشكل دائم قبل النوم لأخذ القسط الكافي من النوم، والحصول عليه بشكل صحي.

-المرمرية:

تحتوي علي حمض الروزمارينيك، الذي من دوره تهدئة الشخص، ولذا تناولك لكوب منها يوميا قبل النوم يساعدك في التخلص من الأرق، والحصول على قسط وفير وجيد من النوم.

-اللافندر:

يساعدك في التخلص من التوتر والقلق، والشعور بالاكتئاب، ولذا يمكنك تناول كوبا منه يوميا قبل النوم، وذلك للحصول على قسط جيد من النوم.