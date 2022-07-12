شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاج السلوكى المعرفى لعلاج اضطرابات الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون العلاج المعرفي السلوكي أداة مفيدة للغاية - سواء بمفردها أو بالاشتراك مع علاجات أخرى - في علاج اضطرابات الصحة العقلية ، مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) أو اضطراب الأكل، ولكن ليس كل من يستفيد من العلاج المعرفي السلوكي يعاني من حالة صحية عقلية، و يمكن أن يكون العلاج المعرفي السلوكي أداة فعالة لمساعدة أي شخص على تعلم كيفية إدارة مواقف الحياة المجهدة بشكل أفضل.

ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي لعلاج مجموعة واسعة من القضايا، و غالبًا ما يكون هو النوع المفضل من العلاج النفسي لأنه يمكن أن يساعد بسرعة في التعرف على تحديات معينة والتعامل معها، و يتطلب عمومًا جلسات أقل من أنواع العلاج الأخرى ويتم إجراؤه بطريقة منظمة.

والعلاج المعرفي السلوكي هو أداة مفيدة لمواجهة التحديات العاطفية، وعلى سبيل المثال ، قد يساعد في :

إدارة أعراض المرض العقلي

منع انتكاس أعراض المرض العقلي

علاج الامراض العقلية عندما لا تكون الأدوية خيارًا جيدًا

تعلم تقنيات للتعامل مع مواقف الحياة العصيبة

حل النزاعات في العلاقات وتعلم طرق أفضل للتواصل

التعامل مع الحزن أو الخسارة

التغلب على الصدمات العاطفية المتعلقة بالإساءة أو العنف

التعامل مع مرض طبي

إدارة الأعراض الجسدية المزمنة

وتشمل اضطرابات الصحة العقلية التي قد تتحسن مع العلاج المعرفي السلوكي ما يلي:

كآبة

اضطرابات القلق

الرهاب

اضطراب ما بعد الصدمة

اضطرابات النوم

اضطرابات الاكل

اضطراب الوسواس القهري

اضطرابات استخدام المواد المخدرة

الاضطرابات ثنائية القطب

الفُصام

الاضطرابات الجنسية

في بعض الحالات ، يكون العلاج المعرفي السلوكي أكثر فاعلية عندما يقترن بعلاجات أخرى ، مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية الأخرى.