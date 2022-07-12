شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من نوبات النقرس ابتعد عنها.. منها العصائر المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس من الأمراض التي تسبب ألما في الجسم، ونجد أن الأشخاص المصابين به يعانون من مشاكل في المفاصل وكعب القدمين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل وأهم الأطعمة التي تزيد من الشعور بالألم لدى المصابين بالنقرس، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

-اللحوم الحمراء:

لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البيورينات وحمض اليوريك، ولذا فالإسراف في تناولها يعد من الأمور المسببة للشعور بألم شديد في الجسم، بسبب تراكم الأحماض، وتهيج النقرس بالجسم، ولذا نجد أن الأشخاص المصابين يعانون من الألم الشديد في القدمين، وكعب القدم، ولذا يمكنك تناول البروتين النباتي، أي الفول والصويا.

-الأسماك:

الأسماك والمأكولات البحرية، عند هضمها تتسبب في ارتفاع نسبة مستوي حمض البوليك، ولذا فتناولك لها والإسراف فيها يعد من الأمور المزعجة التي تتسبب في تعرض مصاب النقرس للشعور بألم شديد، ولذا عليك تناول الألبان قليلة الدسم، والأجبان والخفيفة، والزبادي.

-عصائر الفاكهة المعلبة:

نجد أن العصائر المعلبة غنية بنسبة السكر العالية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة، ولذا فتناولك لها يعد من الأمور المسببة للشعور بالألم للشخص المصاب بالنقرس، لأنها تتسبب في التعرض لنوبات المرض، وزيادة الشعور بألم الذي يصعب تحمله، ولذا يجب استبدال العصائر بالماء، أو العصائر الطبيعية بالمصنوعة في المنزل.