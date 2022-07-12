شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة تحفز وظيفة الدماغ وتحمى من الزهايمر.. تناولها باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة هى أحد أكثر المشروبات شعبيةً في جميع أنحاء العالم، والقهوة هي مصدر قوة لمضادات الأكسدة التي تساعد في بناء جهاز المناعة وتبقينا خاليين من الأمراض، ومع ذلك، فمادة الكافيين يمكن أن تعطل النوم وتسبب التوتر.

فوائد تناول القهوة

وفقا لموقع " healthline"، هناك جوانب مختلفة من القهوة نحتاج إلى استكشافها لمعرفة كيفية عملها.

تحتوي على نسبة عالية العناصر الغذائية

القهوة تشمل العناصر الغذائية مثل فيتامينB2 وهو الريبوفلافين، فيتامين ب 5 وهو حمض البانتوثنيك ، فيتامين ب 1 وهو الثيامين ، فيتامين ب 3 وهو النياسين ، وحمض الفوليك ، والمنغنيز ، والبوتاسيوم ، والفوسفور ، والمغنيسيوم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض.

تحفز وظيفة الدماغ

تحفز القهوة الدماغ بمساعدة الكافيين، وتمنع الأدينوزين ، وهو ناقل عصبي مثبط ، ويقلل من التعب والإرهاق، يساعد الكافيين أيضًا في تحسين الحالة المزاجية ويبقيك متيقظًا.

يحمي من الأمراض التنكسية

تحمي القهوة أيضًا من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض عقلي، تظهر دراسات مختلفة أن أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام بنسبة 65 % أقل معرضون لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تساعد القهوة في خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

الآثار الجانبية من القهوة

يمكن أن يكون لشرب القهوة آثار سلبية مختلفة مثل القلق والأرق أيضًا.

يمكن أن يؤدي شرب القهوة لإدمانها بسبب الكافيين، يمكن أن يكون ترك القهوة ضارًا بالصحة أيضًا لأنه يمكن أن يسبب ذلك أعراض الانسحاب مثل الصداع وضباب الدماغ والإرهاق وزيادة التهيج.

يسبب القلق

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من القهوة إلى القلق والخفقان وحتى نوبات الهلع في بعض الحالات. ذلك لأن الكافيين يحفز الدماغ بشكل مفرط.