شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الساق علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكولسترول في الدم، يعد من الأمراض المسببة للعديد من المشاكل الصحية، التي تسبب التعرض للعديد من المضاعفات الصحية بسبب اهمال الحد من ارتفاعه والسيطرة عليه.

فالكوليسترول هو مادة شمعية تنتج في الكبد، وتساعد علي بناء خلايا الجسم السليمة، ولكن يجب قياس نسبته للاطمئنان على أن نسبه جيدة، وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس".

وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأعراض التي يشعر بها الشخص عند تعرضه لارتفاع في نسبة الكوليسترول بالجسم، وهي:

-ألم شديد في الفخذين.

ألم في الساق عند المشي.

-ألم عند صعود السلم.

وأشار التقرير، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يتسبب في حدوث مضاعفات في الجسم، ولذا يجب السيطرة عليه، لأنه يتسبب في الإصابة بمرض الشريان المحيطي، وحدوث مشاكل في الدورة الدموية بالجسم، وتتسبب في تقليل تدفق الدم إلي أطراف الجسم.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الجسم، ويتعرضون للإصابة بمشاكل أو اعتلال الشرايين يزداد لديهم التعرض لعدم التئام الجروح في الجسم، وقد يصل الأمر للإصابة بالغرغرينا، والإصابة بانخفاض شديد في حرارة الجسم، وضعف نمو الأظافر.

وحث التقرير علي بعض النصائح التي تساهم بشكل ملحوظ في الحد من الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وأبرزها تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة، وهو ما يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.