شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين نقص نسبة المغنسيوم في الجسم وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة في حالة عدم السيطرة عليها ومصاحبتها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم، ونقص نسبة المغنسيوم في الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed" .

أوضح التقرير، أن المغنسيوم يعد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث أكدت الأبحاث أن المغنيسيوم يؤثر على نسبة ضغط الدم، فنقص نسبة المغنسيوم تعرض الشخص لارتفاع ضغط الدم. وأشار التقرير، أن المغنسيوم يساهم في إنتاج البوتين الذي من دوره أن يقوم بمساعدة المعدة على امتصاص جميع العناصر، ويعمل على استقلاب الكربوهيدرات والدهون، ولذا يقوم بتنظيم نسبة ضغط الدم، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، ويقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من عنصر المغنسيوم، ومنها:

-المكسرات .

-الخضروات الورقية كالسبانخ.

-البطاطس.

-خبز القمح.

-الحليب ومشتقاطة كالزبادي والأجبان.

وحث التقرير مرضى ارتفاع ضغط الدم على ضرورة قياسه، وأيضا قياس نسبة المغنسيوم في الجسم، للحد من التعرض لإنخفاض نسبته مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، والتعرض للعديد من المضاعفات الصحية.