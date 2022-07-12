شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو صداع الفص الجبهي؟ اعرف الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من الصداع في منتصف الجبهة إذاً عليك قراءة هذا التقرير لأنه سيقدم لك كل ما تريد معرفته عن هذا الألم ، أو الصداع، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

يطلق عليه صداع الفص الجبهي، وتتراوح شدته من خفيفة إلى متوسطة ثم تصبح شديدة، ومن أسباب الإصابة الإجهاد الذي يعد العامل الرئيسي، بالإضافة إلي بعض العوامل الوراثية، كما أن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أبرز الأسباب، ومشاكل الرقبة والفك، تعد أيضا من أبرز الأسباب، كما أن الحساسية، والأرق، والتعرض لضغط نفسية واضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، تعد من أبرز الأسباب.

وأضاف التقرير، أن أعراض صداع الفص الجبهي يرجع إلى ألم خفيف إلى شديد في منطقة الجبهة، ويصل الأمر إلى أنه يصبح ضاغطا ويلتف حول الرأس، وفي حالة شدة الألم يصل فروة الرأس وعضلات الوجه.

وأشار التقرير، أن الأشخاص الذي يعانون من صداع الفص الجبهي يصبح ليس لديهم قدرة على تحمل الروائح، والضوضاء، والضوء، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط البدني، ولذا في حالة التعرض لتصلب الرقبة وارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء يجب الذهاب للطبيب، حتى لا تتعرض الحالة لأي مضاعفات ومنها أن يصبح نطق الكلام صعبا.