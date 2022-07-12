شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد مثبتة علميا لتناول مكمل فيتامين سى.. يحمى الذاكرة مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيتامين سي من الفيتامينات الأساسية التي ترتبط بفوائد صحية رائعة للجسم، كما أنه قابل للذوبان في الماء ويوجد في العديد من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك البرتقال والفراولة وفاكهة الكيوي والفلفل والبروكلي واللفت والسبانخ، وينصح عادة بالحصول على فيتامين سي من الأطعمة، ويلجأ الكثير من الناس إلى المكملات لتلبية احتياجاتهم، والمقدار اليومي الموصى به من فيتامين سي هو 75 مجم للنساء و 90 مجم للرجال ، وفقا لما نشره موقع healthline

وفيما يلي فوائد تناول مكمل فيتامين سي.1. يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة

تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30٪، و هذا يساعد دفاعات الجسم الطبيعية على محاربة الالتهابات

2. يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن فيتامين سي قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لا يعانون منه.

3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

اثبتت تحاليل 9 دراسات مع مجموع 293172 مشاركًا أنه بعد 10 سنوات ، كان الأشخاص الذين تناولوا 700 مجم على الأقل من فيتامين سي يوميًا أقل خطرًا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪ من أولئك الذين لم يتناولوا مكمل فيتامين ج

4. يقلل من مستويات حمض البوليك في الدم ويساعد على منع نوبات النقرس

أظهرت الدراسات أن فيتامين سى قد يساعد في تقليل حمض البوليك في الدم ، ونتيجة لذلك ، يحمي من نوبات النقرس.

5. يساعد على منع نقص الحديد

في إحدى الدراسات ، تم إعطاء 65 طفلاً يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مكملات فيتامين سي. وجد الباحثون أن المكمل وحده ساعد في السيطرة على فقر الدم، وإذا كان لديك مستويات منخفضة من الحديد ، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي أو تناول مكملات فيتامين سي قد يساعد في تحسين مستويات الحديد في الدم.

6. يقوي المناعة

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتناولون مكملات فيتامين سي هو تعزيز مناعتهم ، حيث إن فيتامين سي يدخل في أجزاء كثيرة من جهاز المناعة، وأظهرت الدراسات أيضًا أن تناول فيتامين سي قد يقصر من وقت التئام الجروح .

7. يحمي الذاكرة والتفكير مع تقدم العمر

قد تساعد مكملات فيتامين سى في الوقاية من حالات مثل الخرف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين سى من نظامك الغذائي، ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات بشرية إضافية لفهم آثاره على صحة الجهاز العصبي