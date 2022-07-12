شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. هل البقوليات تصلح بديلا كاملا للحوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بدائل اللحوم بديلا نباتيا للبروتين الحيواني، والذي يمكن أن يجعل تناول نباتي أسهل على البعض، ولكن غالبا ما يكون الحصول على كميات كافية من البروتين الكامل سببا وراء رفض الناس لفكرة الاعتماد على النباتات.

يمكننا استخدام البقوليات في معظم وصفات الطبخ، فهي متنوعة ومغذية للغاية، لذلك تعد من البدائل الممتازة للحوم، ونذكر منها على سبيل المثال البازلاء، والحمص، والفول، والفول السوداني. بحسب ما جاء في روسيا اليوم.





هل بدائل اللحوم مفيدة لك؟

يمكن أن توفر بدائل اللحوم مصدرا مناسبا للبروتين لأولئك الذين يتناولون وجبات نباتية، يفضل خبراء التغذية مصادر البروتين النباتية للتأكد من أنك تستهلك بروتينات كاملة، بدلا من الاعتماد بشكل كبير على بدائل اللحوم.

هناك ثلاث فئات رئيسية من بدائل اللحوم، تلك المصنوعة باستخدام البقول الكاملة والفول لإنتاج منتج مشابه لمنتجات اللحوم (مثل برجرالفاصوليا)، وتلك التي تستخدم مستخلصات البروتين النباتي لإنتاج طعام شبيه باللحوم (مثل نقانق بروتين البازلاء واللحم المفروم القائم على الفطريات) وأخيرا أحدث ابتكارات اللحوم المزروعة في المختبر واللحوم الاصطناعية، والتي من الناحية الفنية ليست نباتية لأنها تحتوي على خلايا حيوانية".

غالبًا ما يتم تدعيم بدائل اللحوم بفيتامين B12، وفقًا لدراسة في مجلة Nutrients،هذه مادة مغذية نحصل عليها بشكل عام من مصادر حيوانية لأننا لا نستطيع صنعها في أجسامنا، إذا كنت تعتمد على مصادر نباتية للبروتين فقد تحتاج إلى إضافة فيتامين ب 12 إلى نظامك الغذائي.