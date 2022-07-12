شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل تناول اللحوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تناول كميات أقل من اللحوم على تجنب الإصابة بالسرطان، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت على الإنترنت بواسطة BMC Medicine.

ووفقا لتقريرHarvard Men's Health جمع الباحثون بيانات صحية من 472 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا، وأبلغ هؤلاء الأشخاص عن عدد المرات التى تناولوا فيها اللحوم كل أسبوع (اللحوم المصنعة ولحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير والدجاج والديك الرومى)، أو إذا تجنبوا تناول اللحوم تمامًا سواء كانوا يأكلون السمك أو كانوا نباتيين.

كيف أجريت الدراسة؟

تم تصنيف المشاركين حسب عاداتهم الغذائية، أكثر من نصف (52 %) الناس أكلوا اللحوم أكثر من خمس مرات فى الأسبوع، 4 % تناولوا اللحوم خمس مرات أو أقل، 2 % أكلوا الأسماك ولكن ليس اللحوم، 2 % أخرى كانوا نباتيين، وتمت متابعة الأشخاص الخمسة تقريبًا (المشاركون) لمدة 11 عامًا لمعرفة من أصيب بالسرطان.

ماذا وجدت الدراسة؟

أولاً، حذر الباحثون من أن هذه كانت مجرد دراسة قائمة على الملاحظة وأن العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على احتمالات الإصابة بالسرطان لم تؤخذ في الاعتبار، وأفادت هارفارد هيلث أن النتائج تدعم الأبحاث الأخرى التي تربط بين انخفاض تناول اللحوم وانخفاض مخاطر المشاكل الصحية، وكانت مخاطر الإصابة بالسرطان أقل بين الأشخاص الذين تناولوا اللحوم 5 مرات أو أقل في الأسبوع مقارنة مع أولئك الذين تناولوا اللحوم أكثر.

10 % أقل بين أولئك الذين أكلوا السمك فقط، 14 % أقل بين النباتيين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أكثر من خمس مرات فى الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بسرطان القولون من أولئك الذين تناولوا اللحوم أكثر من 5 مرات.

ويعتبر سرطان البروستاتا مرضًا خفيًا يصيب الذكور فقط، وهو أيضًا سبب للكثير من آلام القلب، حيث يتم اكتشافه بشكل عام في وقت متأخر إلى حد ما بسبب وضع العضو المرتبط به.

ووجدت الدراسة أن فرص الإصابة بسرطان البروستاتا كانت أقل بنسبة 20% بين الرجال الذين تناولوا الأسماك فقط و31% بين الرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع.