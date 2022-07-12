بعد عزومات العيد.. 5 مشروبات تساعد فى حرق السعرات الحرارية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يفرط الكثير في تناول الفتة واللحم خلال عيد الأضحى مع الخوف من زيادة الوزن، التي تعتبر نتيجة طبيعية بعد الإفراط في تناول الطعام، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أبرز مشروبات تساعد على الحرق السعرات الحرارية.