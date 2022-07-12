شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء افعلها إذا كنت تستحم كثيرًا.. أبرزها الابتعاد عن الماء الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستحمام يوميًا عادة جيدة لكن بعض الناس يفضلون الاستحمام عدة مرات فى اليوم، ففى حين أن الحفاظ على نظافتك عادة صحية، إلا أنها عادة ليست آمنة لبشرتك.

الجزء الأكثر حساسية فى الجسم هو بشرتك التى يمكن أن تتأثر بسهولة بأفعالك، إذا كنت تستحم كثيرًا أى أكثر من 7 مرات فى الأسبوع واستخدمت الصابون أو المطهر أو أى جل استحمام ف ىكل مرة، فقد يؤدى ذلك إلى تلف بشرتك، ويمكن للإفراط فى الاستحمام أن يزيل الزيوت الطبيعية التى تلحق الضرر بالطبقة الواقية وتجعل بشرتك عرضة للعدوى والتلف.

ما هو عدد مرات الاستحمام الصحى فى الأسبوع؟

وفقا لموقع "onlymyhealth" لا يوجد رقم محدد على هذا النحو، بالنسبة لبعض الأشخاص لا بأس بالاستحمام 10 مرات فى الأسبوع، لكن بالنسبة للآخرين مثل من يعانون من مشاكل جلدية قد يكون الاستحمام أكثر من 5 مرات فى الأسبوع ضارًا.

ماذا يحدث لبشرتك إذا كنت تستحم كثيرًا؟

تتمتع بشرتنا بطبقة واقية تحميها من البكتيريا والجراثيم والجفاف، فالاستحمام مرة واحدة يوميًا يحافظ على نظافة الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة، لكن الاستحمام كثيرًا أو عدة مرات فى اليوم يمكن أن يكون له تأثير سلبى.

إذا كنت تستخدم صابونًا أو سائل استحمام فى كل مرة فإن الخطر يزيد بمقدار الضعف، وهذا يجعل بشرتك جافة ومتهيجة وعرضة للإصابة بالتهابات الجلد، وقد تصاب بردود فعل تحسسية والتهابات بسبب كثرة الاستحمام.

من ناحية أخرى فإن تنظيف الجسم بكثرة يقشر البكتيريا والجراثيم النافعة التى تعمل كأجسام مضادة لحماية الجلد، فقد يؤدى استخدام الصابون المضاد للبكتيريا إلى القضاء على هذه الكائنات الدقيقة الجيدة التى تزيد من فرص الإصابة بالتهابات الجلد.

نصائح للعناية بالبشرة إذا كنت تستحم كثيرًا

الأشياء التى يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم أكثر فى الصيف..

- حافظ على فترات الاستحمام قصيرة

إذا كنت معتادًا على الاستحمام كثيرًا، فقلل مدة الاستحمام، على سبيل المثال إذا كنت تستحم لمدة 30 دقيقة يوميًا، اختصرها إلى 15 دقيقة، كلما كان تعرض بشرتك للماء أقصر، قل خطر الإصابة بمشاكل الجلد.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

إذا كنت تستحم كثيرًا فلا تستخدم الماء الساخن لتقليل المخاطر قدر الإمكان، فيتسبب الماء الساخن فى إزالة الزيوت الطبيعية ويجعل بشرتك جافة للغاية ومقشرة، فى حين أن هذه ليست مشكلة فى الصيف لكن يجب عليك التأكد من استخدام الماء الفاتر أو العادى خلال فصل الشتاء للاستحمام.

الاستحمام البارد يزيد من الدورة الدموية التي تعزز صحة الجلد، ويمنع الجفاف والحكة والالتهابات وفتح المسام، لكن لا تقضى أكثر من 15 دقيقة فى الاستحمام كما ذكرنا فى النقطة السابقة.

استخدم صابون استحمام لطيف

سواء كنت تستخدم صابونًا أو سائل استحمام أو منظفًا للجسم، يفضل الطبيعى على المواد الكيميائية عند الاستحمام كثيرًا، من الأفضل تجنب الصابون واستخدام الماء فقط بعد الاستحمام الأول. استخدم صابونًا مرطبًا لطيفًا أو يحتوى على الحليب للحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها.

جفف جسمك بالتربيت

لا تفرك المنشفة على الجلد لتجففه، هذا يسبب الاحتكاك الذى يسبب تهيجًا ويجرد الجسم من الماء، جفف جسمك بالتربيت عليه لتنظيف الماء الزائد فقط والاحتفاظ بالرطوبة اللازمة، من الأفضل ارتداء رداء الحمام بعد الاستحمام للسماح للبشرة بالجفاف بشكل طبيعى.

ضع مرطبًا جيدًا للجسم

هذه الخطوة ضرورية إذا كنت تريد أن تظل بشرتك ناعمة ونضرة ومرطبة، ضع مستحضرًا مرطبًا للجسم أو زيت الجسم بسخاء للحفاظ على بشرتك صحية.