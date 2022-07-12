شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين نقص فاعلية الأدوية ونوعية الغذاء؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشعر أن بعض الأدوية لا تعمل بشكل جيد معك، فهل تعلم أن ما تأكله وتشربه يمكن يكون له تأثير على بعض الأدوية، لذا قبل تناول الدواء لأول مرة، تحدث مع طبيبك أو الصيدلى لمعرفة ما إذا كان هناك أى شىء يجب عليك الابتعاد عنه، حسبما نشر موقع webmd.

جريب فروت

تغير هذه الفاكهة الحمضية الطريقة التى تأخذ بها خلايا معينة فى أمعائك الدواء وتنقله عبر جسمك ويمكن أن تؤثر على أكثر من 50 دواء، ويمكن أن تجعل بعض أدوية الحساسية أقل فاعلية ويجعل البعض الآخر أقوى من اللازم.

اللبن

يمكن أن يجعل اللبن من الصعب على جسمك معالجة بعض المضادات الحيوية، المعادن الموجودة في الحليب مثل الكالسيوم والمغنيسيوم هي جزء من السبب، إلى جانب بروتين الكازين، إذا كنت تتناول المضادات الحيوية، فتأكد من معرفة الأطعمة أو المشروبات التي يجب عليك الابتعاد عنها.

عرق السوس

يستخدمه بعض الناس كعلاج عشبي للمساعدة في الهضم، ويستخدمه آخرون لتذوق الأطعمة. لكن الجليسيررهيزين glycyrrhizin ، وهو مادة كيميائية موجودة في عرق السوس ، يمكن أن تضعف تأثير بعض الأدوية ، بما في ذلك السيكلوسبورين ، المستخدمة لمنع الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء من رفض أعضائهم الجديدة.

الشيكولاتة الداكنة

يمكن للشيكولاتة الداكنة على وجه الخصوص أن تضعف من آثار الأدوية التي تهدف إلى تهدئتك أو تجعلك تنام ، مثل زولبيديم طرطرات (أمبيان). كما يمكن أن يعزز قوة بعض الأدوية المنشطة، مثل ميثيلفينيديت (ريتالين). وإذا كنت تتناول مثبط MAO، المستخدم لعلاج الاكتئاب، فقد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

مكملات الحديد

يمكن أن يقلل من تأثيرات ليفوثيروكسين (سينثرويد) ، وهو دواء يمنحك هرمون الغدة الدرقية عندما لا ينتج جسمك ما يكفي (وهي حالة تسمى قصور الغدة الدرقية)، إذا كنت تتناول هذا الدواء والفيتامينات المتعددة، فتحقق لمعرفة ما إذا كان الفيتامين يحتوى على الحديد، إذا كنت بحاجة إلى مكمل الحديد، فاسأل طبيبك عن تناوله وأدويتك في أوقات مختلفة.

كحول

يجعل بعض الأدوية أقل فعالية أو حتى عديمة الفائدة، بما في ذلك بعض أدوية ضغط الدم والقلب. كما يمكن أن يجعل الآخرين أقوى مما ينبغي أو يسبب آثارًا جانبية خطيرة.

القهوة

يمكن أن تضعف الأدوية المضادة للذهان مثل الليثيوم وكلوزابين ، لكنها تعزز الآثار والآثار الجانبية للآخرين. مضادات الهيستامين.

مضادات الهيستامين

تساعد هذه الأدوية في علاج العطس وسيلان الأنف الناجمين عن الحساسية، لكن بعضها يمكن أن يجعل دواء ارتفاع ضغط الدم أقل فعالية ويرفع معدل ضربات القلب.