كيف انحف بدون ترهلات؟

بيروت - نادين محمد - بعد عملية تخسيس الوزن، تحدث تغييرات جمة في الجلد، سواء في الوجه أو الجسم، وذلك نتيجة قلة نسبة الكولاجين، فتبدو التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه أكثر وضوحاً وتظهر الترهلات في بعض مناطق الجسم، كالبطن، الفخذين، الأرداف وغيرها.

كيف أنحف دون ترهلات؟



الإجابة بسيطة ستجدينها سيدتي في سطور هذا المقال:

نصائح لتنحيف الجسم دون ترهلات



خسارة الوزن ببطء

يحدد الأطباء وخبراء التغذية المعدل الصحي والطبيعي لفقدان الوزن يتراوح بين 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع، فأي خسارة تتجاوز هذه النسبة، تصنف بالسريعة، ما يعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية تتجاوز التجاعيد والترهلات، مثل حصى المرارة، فقدان الكتلة العضلية، وهذا الأخير عادة ما ينتج عن اتباع الحميات التي تعتمد على خفض كبير في معدل استهلاك السعرات الحرارية، إذ إن الوزن المفقود يكون نتيجة خسارة العضلات والسوائل في الجسم، لذا ينصح الأطباء بعدم اتباع اتباع هذا النوع من الحميات، بل أنظمة صحية طويلة الأمد.

المياه



الإكثار من تناول المياه، فالمياه تعود بالعديد من الفوائد إلى البشرة، أهمها الحفاظ على رطوبة وليونة الجلد، وهذا مفيد جداً لمنع ظهور الترهلات.

ينصح بتناول 8 إلى 10 أكواب في اليوم كحدٍّ أدنى.

نظام غذائي صحي



بالرغم من وجود الكثير من الأطعمة المفيدة للصحة، لكنها بالمقابل قد تكون مضرة بالبشرة، فقد تتسبب بظهور التجاعيد والترهلات، خاصة خلال مرحلة التنحيف وما يليها، كمشتقات الألبان والأجبان، على سبيل المثال، والأمر نفسه ينطبق على السكر. لذا، ينصح الخبراء باتباع نظام صحي طويل الأمد يرتكز على النقاط التالية:

• الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

• الامتناع عن استهلاك الأطعمة المعالجة.

• تناول المزيد من البروتين.

• الحد من استهلاك السكر.

• الإكثار من شرب المياه.

• تجنب المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية.

• تجنب استهلاك الكربوهيدرات، خاصة المكررة.

• تناول أطعمة غنية بالألياف.

• تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

• إضافة الفلفل الحار إلى الأطباق الغذائية.

• تناول الطعام بأطباق صغيرة.

• احتساب السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.



الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، أهمها المشي، الجري، تمارين رفع الأثقال، وكذلك اليوغا. فهي تمارين تساهم في شد الجسم ومنع الترهلات.

الترطيب

الترطيب خطوة مهمة للحفاظ على مرونة الجلد ومنع ترهله، ينصح بترطيب البشرة مرتين في اليوم لمنع ظهور علامات التمدد والتجاعيد، كما يمكن الاستعانة بالمستحضرات التي تعزز من إنتاج الكولاجين والتي تحتوي على زيوت، فيتامينات ومكونات نشطة تساعد في تحفيز الدورة الدموية لتفادي ظهور علامات الترهل على البشرة.



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