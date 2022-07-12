بيروت - نادين محمد - تتحدث بعض الدراسات عن مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون. فقد اشارت بعض التجارب التي اجريت مؤخراً الى انه يمكن الاعتماد على بعض المتممات من اجل تسريع عملية حرق الدهون. لكن عادة ما يؤكد الخبراء ان هذا يعتبر عاملاً مساعداً وانه لا يمكن الحصول على وزن سليم من دون اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الاعتدال الشديد في تناول الدهون الضارة والسكر وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



عند البحث عن مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون، لا بد من العودة الى عدد من الدراسات التي اجريت في هذا السياق.

الكابسيسين



اشارت دراسة نشرت نتائجها صحيفة اكسبرس الى ان عدداً من خبراء الصحة اجروا اختباراً اظهر ان مكمل الكابسيسين يساعد على انقاص الوزن. ولفت تقرير تم نشره في هذا الاتجاه الى ان هذا المركب الذي يتوفر في الفلفل الحار يساهم في تفتيت الدهون وفي تحفيز عملية الايض اي تحويل الدهون الى طاقة، ما يسرع عملية خسارة الوزن.

لذا نصح الخبراء بتناول هذا المكمل بانتظام من اجل تعزيز عملية استهلاك السعرات الحرارية. وللتوصل الى هذه النتيجة، اجري اختبار شمل 80 شخصاً لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع. وقد تمكنوا من خلال تناول 6 ملغ من مكملات الكابسيسين يومياً من خسارة جزء من الدهون المتجمعة في منطقة البطن لديهم.

ولفت الاختصاصيون في تقريرهم الى ان هذه المادة تساعد على الحد من الرغبة في تناول الطعام. لكنهم نبهوا الى ان فوائدها لا تكتمل من دون اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي هذه الحالة يجب الامتناع عن تناول الدهون الضارة والاطعمة الغنية بالسكر. ومن الافضل استبدالها بالفواكه والخضار. كما يمكن تناول كميات معتدلة من البطاطا والخبز والارز والمعكرونة والحبوب الكاملة فضلاً عن منتجات الالبان والسمك والدجاج واللحم الخالي من الدهون. كما نصح الخبراء بالقيام بالنشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الاقل اسبوعياً.



مكملات البرغموت

ثمة مكمل غذائي آخر يساعد على حرق الدهون، بحسب ما توصلت اليه دراسة اجريت مؤخراً. وتحدث الباحثون عن مكملات البرغموت لافتين الى انها تتسم بتأثير مضاد للسمنة وانها يمكن ان تساعد على حرق الدهون الحشوية الضارة في مدة لا تزيد على 30 يوماً. وتوصل هؤلاء الى هذه النتيجة بعد اجراء اختبار شمل 64 شخصاً وتم تقسيمهم الى مجموعتين.

- الاولى تضمنت 33 شخصاً تناولوا مكمل البرغموت 500 ملغم مرتين يومياً لمدة 12 اسبوعاً.

- الثانية تضمنت 31 شخصاً تناولوا قرصين من دواء وهمي لمدة 12 اسبوعاً.

وتبين تراجع مستوى الدهون والكوليسترول الضار لدى اشخاص المجموعة الاولى في 30 يوماً على عكس افراد المجموعة الثانية. وظهر ان افراد المجموعة الاولى خسروا ما معدله 1.9 كلغ فيما لم يخسر اعضاء المجموعة الثانية اكثر من 0.4 كلغ. لكن يبدو ان نتائج كل دراسة اجريت على مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون تحتاج الى المزيد من الابحاث لتأكيدها.

وحذروا في الاطار نفسه من تناول اي نوع من المكملات غير حاصل على موافقة مؤسسة الغذاء والدواء الاميركية. ورأوا انه من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً.

وفي المقابل اشاروا الى انه لا يمكمن تعميم التجربة نظراً لصغر حجم العينة ولأن المكمل يحتوي علة عدد من المكونات التي يمكن اي منها ان يكون مسؤلاً عن نسف الدهون. اذاً ثمة مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون لكن تناوله لا يعد كافياً.



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