شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها لإنقاذ الكبد من التلف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تليف الكبد هي حالة مزمنة لا رجعة فيها لأحد أكبر أعضاء الجسم وأكثرها دهونًا، وعندما يتلف الكبد تمامًا ولا توجد طريقة لعكس الحالة، يُعرف ذلك باسم تليف الكبد.

في الحالات القصوى، قد يؤدي إلى فشل الكبد الذي يمكن أن يكون قاتلاً، ولكن إذا تم تشخيصك في الوقت المناسب، فمن الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المزيد من الضرر.

وفقا لموقع " timesnownews" النظام الغذائي ونمط الحياة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بإدارة تليف الكبد، على صعيد النظام الغذائي، من المهم التخلص من بعض المواد الغذائية لمنع تشمع الكبد من التفاقم.

الصوديوم:

قد يكون الصوديوم ضارًا لمرضى تليف الكبد، ومن ثم، يجب الالتزام بمحتوى الملح في الطعام والابتعاد عن الكميات الكبيرة، حتى عند طهي وجبة في المنزل، يجب ألا تتجاوز كمية الملح المستخدمة الحد الآمن.

الأطعمة المعلبة:

تحتوي على كميات عالية من المواد الحافظة والأملاح فيها وهي غير صحية على الإطلاق لمرضى تليف الكبد، هذه قد تزيد من الضرر وتتسبب في توقف الكبد عن العمل.

الكحول:

الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يكون سببًا لتليف الكبد؛ لذلك، من المهم أن تتجنبها تمامًا.

المخبوزات:

تحتوي المخبوزات مثل الخبز والبسكويت على نسبة عالية من الصوديوم، وبالتالي فإن تقييدها أمر مهم أيضًا.