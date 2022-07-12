شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم غرف الملح فوائد صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرف الملح أو كهف الملح كما يطلق عليها من العلاجات التى يلجأ لها الكثيرون للتخلص من بعض المشاكل الصحية والنفسية، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تقدم غرف الملح تجربة العلاج بالملح الجاف، حيث يعرضك الهواء داخل الغرفة لجزيئات الملح المجهرية.





ومن فوائد العلاج بغرفة الملح تحسين التنفسإذا كنت تواجه مشكلة فى تحريك الهواء داخل وخارج رئتيك، فمن المحتمل أن تكون حالتك مدرجة فى قائمة المشكلات الصحية لشخص ما، ويمكن تحسينها من خلال العلاج بالمياه المعدنية، تزعم مواقع مختلفة أن غرف الملح يمكن أن تساعد فى معالجة:

"الربو، التهاب الشعب الهوائية، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، التليف الكيسي ، حساسية الجهاز التنفسي، سعال المدخن".

استنشاق جزيئات الملح يؤدي إلى رقة المخاط، ما يسمح للسعال بأن يكون أكثر إنتاجية ويجعل إخراج البلغم أسهل وغالبًا ما يكون هذا أمرًا أساسيًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى التنفس".

ولكن ليس هناك الكثير من الأبحاث الدقيقة التى تدعم هذه النظرية.





مكافحة العدوىفكرة استخدام الملح لإزالة المواد اللزجة من الجيوب الأنفية ليست رائدة تمامًا، بخاخات المحلول الملحي هى طرق شائعة لشطف الأنف والجيوب الأنفية لتحسين التنفس.

لكن هل يؤدي استنشاق الملح الجاف إلى نفس الشيء؟ مرة أخرى ، لا توجد أبحاث كافية للتحقق من الادعاء .





الحد من التوترمن المؤكد أن الغرفة المليئة بالملح ذات الإضاءة الخافتة والهادئة مع تشغيل الموسيقى الهادئة تقدم نفسها على أنها مكان مثالي للتأمل وإنها بيئة يمكنك فيها بالتأكيد تهدئة نظامك العصبي وتقليل التوتر.