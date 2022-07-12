شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى عينيك عند الإصابة بمرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعني الإصابة بمرض السكرى أن الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في العين ، بما في ذلك اعتلال الشبكية السكري ، وذمة البقعة الصفراء السكري ، وإعتام عدسة العين ، والزرق، ويمكن أن تسبب ضعف البصر وحتى فقدان البصر، و أفضل طريقة لمنع هذه المشكلات هي إدارة مرض السكري جيدًا حتى تتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والبروتينات التي يتلفها الجلوكوز، وفقا لما نشره موقع webmd

وتتحقق حماية العين من خلال الآتى :

ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين المعتدلة تخفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد "الجيد" ، حتى المشي السريع وتنظيف المنزل يعتبران نشاطًا بدنيًا، و يجب أن يحصل معظم الناس على 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام.

أكل السمك

تم ربط أوميغا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون والهلبوت والتونة الباكورة والماكريل والسردين بانخفاض معدلات الإصابة باعتلال الشبكية السكري، و يعتقد العلماء أنها تساعد في الحماية من الالتهاب والنمو غير الطبيعي للأوعية الدموية في العين.

التأمل

يمكن أن يرفع التوتر مستوى الجلوكوز في الدم وكذلك ضغط الدم، ويقول الخبراء إن التأمل يمكن أن يساعدك على حل المشكلات الملحة من المخاوف المزعجة والتخلص من الأفكار المزعجة وغير المجدية.

شرب المزيد من الماء

يمكن للجفاف أن يرفع مستويات السكر في الدم، ولكن نظرًا لأن المشروبات الغازية والعصائر قد تصطدم بالجلوكوز ، فإن شرب الماء يكون أكثر أمانًا.

الحماية من أشعة الشمس

يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية القوية أن تدمر العين وتزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل في العين ، بما في ذلك إعتام عدسة العين، ولذلك يفضل ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب ما لا يقل عن 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية .

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والسبانخ والخس والكرنب واللفت على الكثير من العناصر الغذائية مثل اللوتين والزياكسانثين، و تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الخلايا في شبكية العين ، ومع فيتامين هـ ، قد تساعد أيضًا على تجنب إعتام عدسة العين.