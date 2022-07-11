شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تؤدى لحكة في الفخذين في موسم الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصبح الطفح الجلدي والحكة أمرًا شائعًا في موسم الصيف ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالفخذين، لأن هذه المنطقة تميل إلى أن تكون حارة ورطبة ومظلمة ، يمكن أن ينتج أيضًا عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ، مما يجعل الفخذين بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، تعتبر الحرارة والتعرق والرطوبة من الأسباب الرئيسية لحكة الفخذين، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

3 أسباب رئيسية للحكة بين الفخذين:

1. جفاف الجلد

يمكن رؤيته في أي مكان من الجسم ، حتى على فخذيك، يمكن أن تكون الشيخوخة والرطوبة والطقس البارد واستخدام المنتجات المحملة بالمواد الكيميائية وسوء العناية بالبشرة من أسباب جفاف الجلد على الفخذين. هذا يمكن أن يؤدي إلى الحكة.

2. الاحتكاك

يحدث هذا بسبب إصابة ناتجة عن الاحتكاك ، مثل الاحتكاك بالملابس أو بجزء آخر من الجسم، يتسبب العرق والكثير من الدهون والملابس غير الملائمة في احمرار وحكة بين الفخذين.

3. طفح حراري

هذا أمر شائع بين الفخذين ويحدث عندما تنسد قنوات العرق، يظهر هذا بشكل عام بسبب العرق الذي يعلق تحت الجلد.

4. إزالة الشعر

قد تتسبب تقنيات إزالة الشعر مثل الحلاقة بشفرات الحلاقة الحادة في حدوث طفح جلدي وحكة، جلد الفخذين رقيق وعرضة للتهيج ، خاصة عند الحلاقة بمنتجات ذات رائحة صناعية ومواد كيميائية قوية مثل الكحول.

5. حكة أثناء ممارسة الرياضة

يمكن أن تؤدي هذه العدوى الفطرية إلى ظهور طفح جلدي وحكة واحمرار، فإنه يحدث في كثير من الأحيان عند الرياضيين أكثر مما يحدث عند النساء غير الرياضيين، كما أنه شائع أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتعرقون كثيرًا .

فيما يلي بعض الطرق للتخلص من الحكة بين الفخذين

1. استخدام مرطب: لمعالجة سهولة جفاف الجلد وحكة استخدام مرطب.

2. خذ حماما: خذ حماما في ماء فاتر لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، تجنب الماء الساخن لأنه يمكن أن يجفف الجلد أكثر.

3. تجنب الملابس الضيقة: قل لا للملابس الضيقة، يمكن أن تتسبب السراويل القصيرة والسراويل غير الملائمة في تهيج الجلد والحكة، ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة للمساعدة في الدورة الدموية.

4. تجنب الخدش: يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة ، لذا قم بترطيب المنطقة المصابة.

5. لا تستخدم منتجات غير معروفة: اختر المنتجات التي قدمها الخبير وستتمكن من التخلص من الحكة بالقرب من الفخذين.