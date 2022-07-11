شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لخفض الوزن بدون مشاكل صحية.. منها النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير تركيبة جسم الإنسان كلما تقدم به العمر حيث تقل نسبة العضلات وتزداد نسبة الدهون، ويؤدي هذا التحول إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائى مما يسهل زيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك يصبح بعض الأشخاص أقل نشاطًا بدنيًا مع تقدمهم في السن، مما يزيد من خطر زيادة الوزن.

وعلى الرغم من ذلك يمكن منع زيادة الوزن عن طريق اختيار نمط حياة يتضمن عادات غذائية جيدة ونشاطًا بدنيًا يوميًا، ومن خلال تجنب زيادة الوزن، فإنك تتجنب المخاطر العالية للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وبعض أشكال السرطان، وفقا لما نشره موقع WebMD

ويتم تنفيذ ذلك من خلال الطرق التالي:

- اختيار خطة الأكل لمنع زيادة الوزن، والهدف جعل عادة اختيار الأطعمة مغذية وصحية وذلك من خلال اختيار الغذاء الذى يوفر العدد المناسب من السعرات الحرارية، وهذا الرقم يختلف من شخص لآخر ويعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك الطول والوزن والعمر والجنس ومستوى النشاط.

- النشاط البدني المنتظم يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ويساعد في الحفاظ على صحة الجسم وقوته، كما يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

- المراقبة الذاتية وذلك من خلال وزن الجسم بشكل منتظم.

- تناول وجبة الإفطار بانتظام.

يعد تخطي وجبة الإفطار خطأً آخر في الصباح، فهو يفسد عملية الأيض ويبطئ عملية حرق الدهون في الجسم، وإذا تخطيت الإفطار، فمن الأرجح أن تتخذ قرارات سيئة بشأن عادات الطعام خلال اليوم، أيضا، تناول وجبة الإفطار جيدة لأنها تقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويمكن أن يساعد في منع الرغبة الشديدة غير الصحية.