شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الزهايمر المبكر؟.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف يؤثر على ذاكرتك وتفكيرك وسلوكك وغالبًا ما يتطور إلى النقطة التي يؤثر فيها على الأنشطة والوظائف اليومية، ويؤثر مرض الزهايمر بشكل شائع على كبار السن ، ولكنه قد يصيب أيضًا الأشخاص في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، عندما يحدث مرض الزهايمر لدى شخص يقل عمره عن 65 عامًا ، يُعرف باسم مرض الزهايمر المبكر، بحسب موقع hopkinsmedicine.

هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر لديهم الشكل المبكر. كثير منهم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر عندما ينتشر المرض.

تتشابه معظم أنواع داء الزهايمر المبكر، ولكن هناك بعض الفروق الصغيرة:

-مرض الزهايمر الشائع. يعاني معظم المصابين بمرض الزهايمر المبكر من الشكل الشائع للمرض يتطور المرض بنفس الطريقة تقريبًا كما يحدث عند كبار السن.

-مرض الزهايمر الوراثي (العائلي). هذا النموذج نادر جدًا. يمتلك بضع مئات من الأشخاص جينات تساهم بشكل مباشر في الإصابة بمرض الزهايمر. يبدأ هؤلاء الأشخاص في إظهار أعراض المرض في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.

ما الذي يسبب داء الزهايمر المبكر؟

لا يعرف الخبراء سبب بدء مرض الزهايمر. إنهم يشتبهون في أن بروتينين يضران ويقتلان الخلايا العصبية تتراكم شظايا بروتين بيتا أميلويد وتسمى لويحات.

تسمى الألياف الملتوية لبروتين آخر ، تاو ، يتطور لدى الجميع تقريبًا لويحات وتشابكات مع تقدمهم في العمر لكن المصابين بمرض الزهايمر يتطور لديهم أكثر بكثير.

في البداية ، تتسبب هذه اللويحات والتشابكات في إتلاف مناطق الذاكرة في الدماغ بمرور الوقت ، فإنها تؤثر على المزيد من مناطق الدماغ لا يعرف الخبراء سبب تطور الكثير من اللويحات والتشابكات لدى بعض الأشخاص ، أو كيف تنتشر وتتلف الدماغ.

ما هي مخاطر داء الزهايمر المبكر؟

التاريخ العائلي للمرض هو عامل الخطر الوحيد المعروف في هذا الوقت.

ما هي أعراض مرض الزهايمر المبكر؟

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بداء الزهايمر المبكر ، تعكس الأعراض أعراض الأشكال الأخرى لمرض الزهايمر.

الأعراض المبكرة:

-نسيان الأشياء المهمة ، خاصة المعلومات التي تم تعلمها حديثًا أو التواريخ المهمة

-طلب نفس المعلومات مرارا وتكرارا

-مشكلة في حل المشكلات الأساسية ، مثل تتبع الفواتير أو اتباع الوصفة المفضلة

-فقدان مسار التاريخ أو الوقت من العام

-تفقد مكانك وكيف وصلت إلى هناك

-مشكلة في إدراك العمق أو مشاكل أخرى في الرؤية

-مشكلة في الانضمام إلى المحادثات أو العثور على الكلمة المناسبة لشيء ما

وضع الأشياء في غير موضعها وعدم القدرة على تتبع خطواتك للعثور عليها

سوء الحكم على نحو متزايد

الانسحاب من العمل والمواقف الاجتماعية

تغيرات في المزاج والشخصية

الأعراض اللاحقة:

تقلبات مزاجية حادة وتغيرات سلوكية

تعميق اللبس حول الزمان والمكان وأحداث الحياة

شكوك حول الأصدقاء أو العائلة أو مقدمي الرعاية

صعوبة في التحدث أو البلع أو المشي

فقدان الذاكرة الشديد