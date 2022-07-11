شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الشواء الصحية والآمنة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شواء اللحوم جزءا أساسيا من طقوس عيد الأضحى المبارك لدى الأسر المصرية، وهناك طرق لجعل عملية الشواء آمنة وصحية ولذيذة منها شواء الخضار مع اللحوم لإضافة المزيد من العناصر الغذائية، بحسب ما نشره موقع " healthline".

هل الشواء بالغاز أكثر أمانًا من الفحم؟

يعتبر الشواء بالغاز أكثر أمانًا من الشواء بالفحم، لتقليل تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الشواء بالغاز يقلل فقط من هذه المخاطر ولكنه لا يلغيها.

لحم وخضار

يمكنك إعداد وجبة كاملة وشواء الأسياخ باستخدام الخضار والفواكه وقطع اللحم الصغيرة، هذه طريقة رائعة لإعداد وجبة عشاء ملونة وصحية على الشواية، فمن خلال تقطيع اللحم إلى قطع أصغر يساعد على تسويتها فى أسرع وقت ممكن.

اشويها على درجات حرارة منخفضة

يمكنك استخدام شعلة منخفضة للحفاظ على درجة الحرارة طبيعية، يمكنك أيضًا تحريك الفحم جانبًا مع الاحتفاظ باللحم في منتصف الشواية، قد يستغرق الطهي بهذه الطريقة وقتًا أطول، ولكن إذا حافظت على انخفاض درجات الحرارة، فسوف تقلل من تكوين المواد المسرطنة.

تقليل أوقات الطهي

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه اللحم على الشواية، يمكنك القيام بذلك عن طريق طهي اللحم في الميكروويف قبل شويه وستظل تحصل على هذا المذاق المشوي المميز.

انقع اللحم أولًا

يوصي المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بتتبيل اللحوم والأسماك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشواء.

تخلص من الدهون فى اللحم

الدهون هي التي تسبب تقطير اللحوم وخلق الدخان المسؤول عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، قد يؤدي اختيار قطع اللحم الأقل دهنًا إلى تقليل هذه المخاطر، يمكنك أيضًا التخلص من أي دهون ظاهرة عند تحضير اللحم للشواء.