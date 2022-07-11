شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تناول الأطعمة الدسمة.. 5 مشروبات لتحسين الهضم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز الهضمى هو المسؤول عن هضم الأغذية حيث يحول جزيئات الغذاء المعقدة والكبيرة إلى جزيئات أصغر قابلة للامتصاص؛ أى تستطيع النفاذ عبر الأغشية الخلوية، وكلما كانت وظائف الجهاز الهضمي أفضل شعرنا بتحسن فيما يتعلق بالإحساس بطعم الأكل وهضمه، ولتحسين صحة الجهاز الهضمي ضع فى اعتبارك إضافة واحد أو أكثر من المشروبات الصحية التالية إلى نظامك الغذائي، خصوصا في أيام عيد الأضحى، بعد تناول المأكولات الدسمة ، وفقا لما نشره موقع " Health line".

شاى الزنجبيل

شرب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقان وآلام المعدة وعسر الهضم، وذلك لأن جذر الزنجبيل يحفز تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية والمعدة.

شاي الليمون

شاي الليمون يساعد على تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، يستخدم كعلاج طبى للمساعدة فى تقليل الأعراض فى بعض مشاكل المعدة، مثل الانتفاخ والإمساك، يحتوى الليمون على مركب يسمى السترال الذى يوفر فوائد مضادة للالتهابات.

شاي النعناع

النعناع لها فوائد صحية عديدة، حيث يحتوى على مواد كيميائية طبيعية تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات فى الأمعاء، ما يعنى أن جسمك أكثر استرخاءً ويمكنه هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله لهذا السبب، وجد أيضًا أنه من المحتمل أن يكون فعالا فى علاج متلازمة القولون العصبي.

الماء

الماء يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، ما يعني أنك بحاجة للكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، ويحافظ الماء أيضا على مرونة الأنسجة فى الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

شاي الشمر

قد يساعد الشمر المليء بالألياف فى تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي.