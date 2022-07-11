شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مفيدة لصحة قلبك.. المكسرات تحميك من أمراض الكلى المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعشاق المكسرات، أثبتت الدراسات الحديثة فوائد المكسرات لصحة القلب، لاحتوائها على الدهون الصحية المفيدة لصحة الجسم عموما، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت فوائدها لصحة الكلى أيضا.

كشف موقع ميديكال اكسبرس، إن الباحثين من جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وجدوا ارتباط تناول المكسرات بانخفاض معدل انتشار أمراض الكلى المزمنة.

واستخدم المؤلف الرئيسي للدراسة، كوشو وانج، وزملاؤه، بيانات 6072 من البالغين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما وأكثر، لتقييم العلاقة بين استهلاك المكسرات وانتشار الوفيات المرتبطة بمرض الكلى المزمن.

وجد الباحثون أن تناول المكسرات من مرة إلى 6 مرات في الأسبوع كان مرتبطا بانخفاض معدل انتشار مرض الكلى المزمن ، كما ارتبط ارتفاع استهلاك الجوز في السكان غير المصابين بمرض الكلى المزمن بشكل كبير بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية، كان هناك ارتباط عكسي كبير باستمرار بين تناول المكسرات مرة واحدة إلى 6 مرات في الأسبوع والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بين مرضى الكلى المزمن.

كتب المؤلفون: "نوصي مرضى الكلى بتناول كمية كافية من المكسرات مرة واحدة إلى 6 مرات في الأسبوع في حين أن تكرار الاستهلاك يمكن أن يكون أكثر مرونة لغير المصابين بمرض الكلى المزمن. ينبغي إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية لتأكيد هذا الاستنتاج".