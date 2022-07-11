خمس طرق للتخلص من السموم داخل جسمك

بيروت - نادين محمد - في أيام عيد الاضحى يعد أسوأ الأعراض المزعجة التي يشعر بها الكثيرون هو انتفاخ البطن نتيجة تناول الأطعمة الدسمة في العيد. إليك 5 طرق لازالة سموم جسمك أبرزها تناول الكثير من السوائل ومحاولة الاسترخاء واستعادة نشاط جسمك بعد قضاء إجازة العيد. إليك 5 خطوات بسيطة.

1. تناول الكثير من الألياف

الأرز البني والفواكه والخضروات الطازجة تساعد على إزالة السموم من الجسم. حاولي أن تأكلي البنجر والملفوف والبروكلي والفجل والقرنبيط والخرشوف والسبانخ واللفت.

الأطعمة الغنية بالألياف لإزالة السموم من الجسم:

الفاصوليا السوداء والبازلاء.

الحبوب الكاملة، أرز بني أو أرز حبوب كاملة.

بذور غنية بالألياف مثل بذور الكتان وبذور الشيا .

المكسرات مثل اللوز والجوز.

الفاكهة المجففة.

حبوب النخالة والعصيدة ودقيق الشوفان.

الفواكه والخضروات الطازجة (كلما كان اللون أغمق، كان ذلك أفضل).

2. تنظيف الكبد

قومي بتنظيف وحماية الكبد بالأعشاب مثل جذر الهندباء وحليب الشوك والكركم وجذر الأرقطيون والشاي الأخضر، تعد إحدى طرق التطهير المفضلة هي عمل مشروب ديتوكس لمدة 30 يوماً .

تجربة هذا العصير الأخضر المعزز للمناعة مع حساء الملفوف الأسرع لحرق الدهون.

سيساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، وهو مركب كبدي يطرد السموم وينظفه. الليمون مفيد لإزالة السموم عند إضافته إلى كوب من الماء أو الشاي الساخن.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C ما يلي:

السبانخ واللفت

الفلفل

الكيوي

البرتقال

فراولة

بروكلي

قرنبيط

بابايا

طماطم

جوافة



الفيتامينات المكملة أثناء التخلص من السموم:

فيتامين أ

مركب فيتامين ب

فيتامين ج (حمض ماص)

فيتامين د

فيتامين هـ

الكالسيوم

المغنيسيوم

بروتين

الأحماض الدهنية أوميغا -3

حديد

وتعد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين C التي يفضل إدخالها إلى أغلب الأطباق في العيد البقدونس، يحتوي البقدونس على فيتامينات أ، ب، ج، ك، ومعادن مثل الحديد والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

4. التنفس بعمق

يساعد التنفس بعمق على السماح للأوكسجين بالدوران بالكامل في جميع أنحاء جسمك، ويمكن ممارسة تمرينات التأمل للمساعدة في تخليص الجسم من السموم وشفاء الجسم بشكل طبيعي.

5. منع الإجهاد

ركزي على المشاعر الإيجابية في حياتك ومارسي العلاج المائي خذي حماماً ساخناً، واسمحي للماء بالجريان على ظهرك لمدة 5 دقائق تقريباً. اتبعيه بالماء البارد لمدة 30 ثانية على الأقل. افعلي هذا قبل أن تذهبي إلى الفراش.

بدلاً من ذلك، خذي حماماً دافئاً أثناء عزف الموسيقى الهادئة التي ستخلق بيئة هادئة.

يمكنك أيضاً استخدام موزع الزيوت العطرية في منزلك والذي يمكن أن يكون له مجموعة متنوعة من فوائد التخلص من التوتر مع تعزيز الاسترخاء.

الزيوت الأساسية للتخلص من السموم وتخفيف التوتر:

الورد والخزامى والبابونج والليمون واللبان والبرغموت والمردقوش وإبرة الراعي والقرفة والشمر وخشب الورد.

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