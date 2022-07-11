10 أطعمة للتخلص من سمنة الأرداف

بيروت - نادين محمد - أنواع عديدة من الأطعمة التي يمكنك تناولها للحصول على أرداف نحيفة بشكل طبيعي وبسرعة، ويمكن لهذه الأطعمة، جنباً إلى جنب مع بعض التمارين، أن تساعدك في رفع المؤخرة بشكل طبيعي. إليك 10 أنواع من الأطعمة وخطة نظام غذائي لبناء عضلات خالية من الدهون في عضلات المؤخرة.

1. بذور الشيا

تمتلئ بذور الشيا بالبروتينات والدهون الصحية يوجد 14 جراماً من البروتين في 100 جرام من بذور الشيا، وتعد هذه البذور غنية جداً بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا إلى عصائر الإفطار والفطائر، ولكن لا تفرطي في تناولها؛ لأن ذلك قد يسبب آلاماً في المعدة .

2. السمك

الأسماك مليئة بالبروتين والدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية. قومي بتضمين السلمون والتونة والماكريل والباسا والأنشوجة والبلطي في وجباتك للحصول على جرعة جيدة من البروتين.

3. السبانخ

السبانخ مخزن للفيتامينات والمعادن فهي مصدر للحديد. تساعد مضادات الأكسدة في تقليل مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، والحماية من الأمراض المزمنة.

تساعد إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي على الشعور بالشبع، مما يعني أنك لن تتناولي الوجبات السريعة، ولن يؤدي تناول الوجبات السريعة إلا إلى زيادة الوزن بشكل عام وتدهور صحتك.

4. الأفوكادو

الأفوكادو مصادر رائع لفيتامينات E و A و B6 و C والبروتين والمعادن، وتساعد الدهون الصحية في الأفوكادو على تقليل الالتهابات في الجسم وتقليل تآكل العضلات.

يمكنك تناول نصف حبة أفوكادو مع البيض على الإفطار، أو إضافتها إلى السلطات واللفائف والسندويشات.

5. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالدهون الصحية والبروتين وتحتوي ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة على حوالي 1.5 جرام من البروتين. أضيفي ملعقة أو ملعقتين صغيرتين إلى العصائر والشوربات والسلطات.

6. البيض

يحتوي البيض على العديد من الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والدهون، والتي تساعد على إعادة بناء وتقوية العضلات، وتحتوي البيضة المتوسطة الحجم على حوالي 6 جرامات من البروتين فقط تناولي 2-3 بيضات كاملة في الأسبوع. تجنبي صفار البيض إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعاً ونصح طبيبك بعدم تناوله.

7. البقوليات

تعتبر البقوليات مصادر كبيرة للبروتينات والفيتامينات والمعادن. كما أنها غنية بالألياف الغذائية (الكربوهيدرات المعقدة)، وهو أمر ضروري للحفاظ على توازن الطاقة في الجسم.

تناول العدس والفاصوليا مثل العدس الأصفر والعدس الكامل والعدس الأحمر والأخضر والأسود والفاصوليا والفول والحمص والبازلاء.

8. الفطر

الفطر غني بالبروتين، تحتوي مائة جرام من الفطر الأبيض على 29 سعرة حرارية، وتوفر 3.3 جرام من البروتين.

أضيفيها إلى الحساء أو السلطات أو السندويشات أو اللفائف للحصول على وجبة لذيذة وغنية بالبروتين.

9. لحم البقر قليل الدهن

قد لا يكون لحم البقر صديقاً للقلب، ولكن تتوفر خيارات لحوم البقر الخالية من الدهن فقط، وأضيفيها إلى الحساء لجعل وجباتك مغذية.

10. الكينوا

الكينوا عبارة عن حبوب محملة بالأحماض الأمينية الأساسية مثل التربتوفان، والميثيونين، والسيستين، والتيروزين، والفالين، والليسين، والإيزولوسين، والفينيل ألانين، والهيستيدين. يحتوي كوب من الكينوا المطبوخة على 5 جرامات من البروتين و8 جرامات من الألياف الغذائية.

بصرف النظر عن إبقائك ممتلئة لفترة طويلة، تساعد الكينوا أيضاً على إعادة بناء وتجديد عضلاتك.اصنعي سلطة الكينوا وأرز الكينوا وحساء الكينوا لإعداد وجبة صحية ولذيذة.

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