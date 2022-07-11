كيفية إنقاص الوزن بسرعة في 14 يوماً

بيروت - نادين محمد - هل تعانين من الوزن الزائد وتريدين تخسيس الوزن بسرعة؟ عليك زيادة تناول البروتين والدهون مع تقليل الكربوهيدرات، فبدلاً من التركيز على حساب السعرات الحرارية، أو اللجوء إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية يمكن أن يجعلك تشعرين بالجوع لأنه يجب أن تضعي في اعتبارك أنه عندما تفقدين الوزن بسرعة، لا يتم فقدان كل دهون الجسم. ومع ذلك، فإن القليل من فقدان الوزن يمكن أن يساعدك على الشعور بمظهر أكثر رشاقة.

يعد النظام الغذائي الكيتو هو الأفضل للتخلص من الوزن سريعاً في 14 يوماً، فهو نظام غذائي غني بالدهون والبروتين وقليل الكربوهيدرات يهدف إلى تحويل جسمك من حرق الجلوكوز من الكربوهيدرات إلى حرق الكيتونات من الدهون.

ولا تصلح حمية الكيتوللجميع، ولا يجب أن تكون على المدى الطويل، ويمكن أن تمنح جسمك دفعة وتقلل من شهيتك في محاولة لفقدان الوزن بسرعة على المدى القصير.

لا تتجاهلي وجبة الإفطار

على الرغم من فائدة وجبة الإفطار خاصة في الحمية إلا أن الكثيرين يتجاهلون تناولها، أما عن وجبة الإفطار المثالية فهي كالتالي:تحتوي كل بيضة كبيرة على أكثر بقليل من ستة جرامات من البروتين، مما يمنحك بداية جيدة نحو 30 جراماً لكل وجبة. تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين:



الجبن القريش : 10.5 جرام لكل 100 جرام

الزبادي اليوناني : 9 جرامات لكل 100 جرام

التوفو الطري : 7 جرامات لكل 100 جرام

على الرغم من أن الفاكهة غالباً ما تكون جزءاً من وجبة فطور صحية، إلا أنها ليست مثالية إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن بسرعة. إليك مجموعة من النصائح لإنقاص الوزن:

1-تناول المزيد من الماء

يمكن تناول1.5 لتر من الماء يومياً، وتقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم وتكوين الجسم لدى المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نشرها موقع هيلث أن زيادة الترطيب تؤدي إلى فقدان الوزن، ويرجع ذلك في الغالب إلى أولئك الذين يتناولون المزيد من الماء، ويفضل تناول الماء بمعدل نصف لتر قبل الوجبة بثلاثين دقيقة.



في حين أن هناك فكرة شائعة مفادها أنه يجب تناول ثمانية أكواب من الماء يومياً، أي ما يعادل لترين تقريباً فإن كمية الماء تختلف من شخص لآخر. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يحتاجون إلى المزيد من الماء أكثر من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة، بسبب فقدان الماء من خلال العرق.

احترسي من علامات الجفاف، بما في ذلك العطش والبول داكن اللون والشعور بالتعب وقلة التركيز أو الصداع. إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فقومي بزيادة كمية الماء التي تتناولينها كل يوم.



2.أضيفي تمارين القوة إلى روتينك

يعد للنظام الغذائي الأثر الأكبر في إنقاص الوزن، لكن ممارسة الرياضة تلعب دوراً أيضاً. عندما تريدين إنقاص الوزن بسرعة، فإن أفضل عادات النشاط البدني التي يمكنك اكتسابها هي دمج تدريبات المقاومة والتمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات أو الجري.



3.الحصول على قسط كاف من النوم

يعد كل من النشاط والأكل الصحي مهمين لفقدان الوزن، ولكن الوقت الذي تقضينه في النوم مهم أيضاً لعدة أسباب. وجدت الأبحاث أن النوم غير الكافي يؤثر على الهرمونات التي تسبب الجوع المنتظم (الجريلين واللبتين)، والتي يمكن أن تجعلك تتناولين المزيد من الطعام أثناء الاستيقاظ، ويوصَى بأن يحصل البالغون على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.



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